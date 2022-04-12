https://arabic.sputniknews.com/20220412/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-شخص-من-حزب-سياسي-قومي-أوكراني-في-موسكو-1061105496.html

الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال شخص مؤيد لمنظمة قومية أوكرانية في موسكو

الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال شخص مؤيد لمنظمة قومية أوكرانية في موسكو

احتجز جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة موسكو أحد مؤيدي المنظمة المتطرفة الأوكرانية "القطاع الأيمن" المحظورة في روسيا، والذي خضع لتدريب تخريبي للناتو وقاتل في... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T08:26+0000

2022-04-12T08:26+0000

2022-04-12T08:37+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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قال مكتب الأمن الفيدرالي: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي، إلى جانب وزارة الشؤون الداخلية الروسية، مواطنًا من موسكو، مؤيدًا لمنظمة "القطاع الأيمن" المتطرفة المحظورة في روسيا".أشار جهاز الأمن إلى أنه في الفترة من 2017 إلى 2019، أكمل المعتقل الذي خدم في القوات المسلحة الأوكرانية دورات تدريبية في التخريب وفقًا لمعايير الناتو في ساحة تدريب يافوروفسكي في قرية ستاريتشي لفوفسكي، بتوجيه من مدربين أجانب من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا. وقال مكتب الأمن الفيدرالي: "حصل على ثلاث جوائز رسمية لأوكرانيا لمشاركته في الأعمال القتالية في منطقة عملية مكافحة الإرهاب في دونباس". في عام 2019، بموجب مرسوم صادر عن فلاديمير زيلينسكي، مُنح الجنسية الأوكرانية. وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2022، وصل إلى أراضي روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.

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روسيا