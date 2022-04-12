https://arabic.sputniknews.com/20220412/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعقتل-عنصرا-تابعا-لمنظمة-القطاع-الأيمن-النازية-1061110212.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعقتل عنصرا تابعا لمنظمة "القطاع الأيمن" النازية
الأمن الفيدرالي الروسي يعقتل عنصرا تابعا لمنظمة "القطاع الأيمن" النازية
قال أحد مؤيدي منظمة القطاع اليميني المتطرفة (المحظورة في روسيا)، بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، إنه "وصل إلى روسيا قادماً من المملكة المتحدة". 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:34+0000
2022-04-12T10:34+0000
2022-04-12T10:34+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وبحسب المعتقل، والذي ظهر في مقطع فيديو أثناء اعتقاله من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، فبعد أن خدم في الجيش الأوكراني، غادر في عام 2019 للعمل في أوروبا، حيث توجد "رواتب متدنية" في أوكرانيا، على حد تعبيره. ووفقًا للاستجواب، عمل المعتقل في السنوات الأخيرة، في جمهورية التشيك، ومن المفترض أنه جاء إلى روسيا "لزيارة أقاربه"، في البلاد، حيث وصل من المملكة المتحدة.وأضاف المعتقل: "لقد عشت في المملكة المتحدة مؤخرًا".ويُظهر الفيديو أيضًا 7عبوات حارقة تم الاستيلاء عليها من المحتجز، بالإضافة إلى ملصقات عسكرية تحمل رموز "القطاع الأيمن" و"فوج آزوف" النازي الأوكراني.واحتجز جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة موسكو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أحد مؤيدي المنظمة المتطرفة الأوكرانية "القطاع الأيمن" المحظورة في روسيا، والذي خضع لتدريب تخريبي للناتو وقاتل في دونباس، حسب مركز العلاقات العام التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، تمت مصادرة أسلحة باردة وأجهزة حارقة منه.قال مكتب الأمن الفيدرالي: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي، إلى جانب وزارة الشؤون الداخلية الروسية، مواطنًا من موسكو، مؤيدًا لمنظمة "القطاع الأيمن" المتطرفة المحظورة في روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/مجموعة-سرية-تابعة-للناتو-تتجسس-على-سفن-البحرية-الروسية-في-أوديسا-1061109178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعقتل عنصرا تابعا لمنظمة "القطاع الأيمن" النازية
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قال أحد مؤيدي منظمة القطاع اليميني المتطرفة (المحظورة في روسيا)، بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، إنه "وصل إلى روسيا قادماً من المملكة المتحدة".
وبحسب المعتقل، والذي ظهر في مقطع فيديو
أثناء اعتقاله من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، فبعد أن خدم في الجيش الأوكراني، غادر في عام 2019 للعمل في أوروبا، حيث توجد "رواتب متدنية" في أوكرانيا، على حد تعبيره.
ووفقًا للاستجواب، عمل المعتقل في السنوات الأخيرة، في جمهورية التشيك، ومن المفترض أنه جاء إلى روسيا "لزيارة أقاربه"، في البلاد، حيث وصل من المملكة المتحدة.
وأضاف المعتقل: "لقد عشت في المملكة المتحدة مؤخرًا".
ويُظهر الفيديو أيضًا 7عبوات حارقة تم الاستيلاء عليها من المحتجز، بالإضافة إلى ملصقات عسكرية تحمل رموز "القطاع الأيمن" و"فوج آزوف" النازي الأوكراني.
واحتجز جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة موسكو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء
، أحد مؤيدي المنظمة المتطرفة الأوكرانية "القطاع الأيمن" المحظورة في روسيا، والذي خضع لتدريب تخريبي للناتو وقاتل في دونباس، حسب مركز العلاقات العام التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، تمت مصادرة أسلحة باردة وأجهزة حارقة منه.
قال مكتب الأمن الفيدرالي: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي، إلى جانب وزارة الشؤون الداخلية الروسية، مواطنًا من موسكو، مؤيدًا لمنظمة "القطاع الأيمن" المتطرفة المحظورة في روسيا".