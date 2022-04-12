https://arabic.sputniknews.com/20220412/الاتحاد-الأوروبي-نتابع-عن-كثب-تقارير-عن-استخدام-الجيش-الروسي-أسلحة-كيماوية-1061116643.html

الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب تقارير عن استخدام الجيش الروسي أسلحة كيماوية

الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب تقارير عن استخدام الجيش الروسي أسلحة كيماوية

أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يتابع عن كثب" الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T12:36+0000

2022-04-12T12:36+0000

2022-04-12T12:36+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وحسب تصريحات، اليوم الثلاثاء، للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة ماصرالي، نقلتها سي إن بي سي، فقد أكدت أن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب" مزاعم القوميين الأوكرانيين بأن الجيش الروسي ربما استخدم أسلحة كيماوية ضد جنود أوكرانيين في ماريوبول.وقالت ماصرالي في مؤتمر صحفي: "لقد اطلعنا على التقرير الصحفي حول الاستخدام المزعوم للمواد الكيماوية من قبل القوات المسلحة الروسية في ماريوبول بعد أن أظهر الجنود الأوكرانيون علامات تسمم كيميائي، نحن بالطبع نتابع الوضع عن كثب". وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد أكدت أن حكومتها تعمل "بشكل عاجل" للتحقق من تفاصيل هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.وقال متحدث باسم البنتاغون إن التقارير لم يتم تأكيدها، لكنها تعكس مخاوف الولايات المتحدة بشأن "احتمال استخدام روسيا لمجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بعوامل كيميائية ، في أوكرانيا".وكان التقرير الأصلي في شكل رسالة برقية نشرها فوج آزوف، وهو قومي متطرف من الحرس الوطني الأوكراني، حيث قالت رسالة آزوف إن القوات الروسية استخدمت "مادة سامة مجهولة المصدر".

https://arabic.sputniknews.com/20220406/البنتاغون-لا-مؤشرات-على-اعتزام-روسيا-استخدام-أسلحة-كيميائية-أو-بيولوجية-في-أوكرانيا-1060918079.html

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