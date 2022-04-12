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https://arabic.sputniknews.com/20220412/البرلمان-الإندونيسي-يقر-عقوبات-جديدة-للعنف-الجنسي-بين-الأزواج-تصل-إلى-السجن-12-عاما-1061111023.html
البرلمان الإندونيسي يقر عقوبات جديدة للعنف الجنسي بين الأزواج تصل إلى السجن 12 عاما
البرلمان الإندونيسي يقر عقوبات جديدة للعنف الجنسي بين الأزواج تصل إلى السجن 12 عاما
أقر البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون طال انتظاره للتصدي للعنف الجنسي بهدف مساعدة الضحايا على تحقيق العدالة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:47+0000
2022-04-12T10:47+0000
أخبار إندونيسيا
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وحسب "رويترز"، فقد أيد غالبية النواب مشروع القانون في الجلسة المكتملة للبرلمان، متغلبين على معارضة بعض الجماعات المحافظة في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم بعد ست سنوات من المداولات.وتأتي الموافقة على مشروع القانون في أعقاب تعليمات الرئيس جوكو ويدودو، في يناير / كانون الثاني، لحكومته بالإسراع في التشريع، الذي يسعى إلى تسهيل رفع الدعاوى وإدانات الإدانة.وقال رئيس مجلس النواب، بوان ماهاراني: "نأمل أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى حل قضايا العنف الجنسي".ويحدد شروطًا مدتها تسع سنوات للزواج القسري، والتي تشمل زواج الأطفال والزواج بين المغتصبين وضحاياهم، وأربع سنوات لتداول محتوى جنسي غير رضائي.ونص على أنه يجب على المحكمة إجبار المعتدين المدانين على دفع تعويضات، وعلى السلطات تقديم المشورة للضحايا، وكثير منهم اختار عدم الإبلاغ عن الانتهاكات في الماضي.وقد لقي التشريع ترحيبا واسعا من قبل النشطاء، على الرغم من أن البعض اعترض على نطاقه المحدود، مع تضمين بعض الجرائم الجنسية فقط وإغفال الاغتصاب.وكانت شكاوى العنف الجنسي في إندونيسيا قد تزايدت مؤخرا، حيث تعقدت مقاضاة الجرائم ذات الطابع الجنسي بسبب عدم وجود تشريع محدد.يشار إلى أن فكرة هذا القانون كانت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وجماعات المجتمع المدني، قد اقترحتها لأول مرة قبل عقد من الزمان، وتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب في عام 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/إندونيسيا-تستعد-لفرض-قيود-صارمة-على-منصات-الإنترنت-1060337395.html
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أخبار إندونيسيا

البرلمان الإندونيسي يقر عقوبات جديدة للعنف الجنسي بين الأزواج تصل إلى السجن 12 عاما

10:47 GMT 12.04.2022
© AP Photo / Trisnadiالمجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث ينشر صور بركان سيميرو وهو يقذف الرماد في الهواء في منطقة لوماجانج، إندونيسيا 4 ديسمبر 2021
المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث ينشر صور بركان سيميرو وهو يقذف الرماد في الهواء في منطقة لوماجانج، إندونيسيا 4 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Trisnadi
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أقر البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون طال انتظاره للتصدي للعنف الجنسي بهدف مساعدة الضحايا على تحقيق العدالة.
وحسب "رويترز"، فقد أيد غالبية النواب مشروع القانون في الجلسة المكتملة للبرلمان، متغلبين على معارضة بعض الجماعات المحافظة في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم بعد ست سنوات من المداولات.
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وتأتي الموافقة على مشروع القانون في أعقاب تعليمات الرئيس جوكو ويدودو، في يناير / كانون الثاني، لحكومته بالإسراع في التشريع، الذي يسعى إلى تسهيل رفع الدعاوى وإدانات الإدانة.
وقال رئيس مجلس النواب، بوان ماهاراني: "نأمل أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى حل قضايا العنف الجنسي".

وقد تضمنت المسودة النهائية التي تمت الموافقة عليها، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن تصل إلى 12 عامًا في جرائم الاعتداء الجنسي الجسدي، داخل وخارج الزواج، و15 عامًا في حالة الاستغلال الجنسي.

ويحدد شروطًا مدتها تسع سنوات للزواج القسري، والتي تشمل زواج الأطفال والزواج بين المغتصبين وضحاياهم، وأربع سنوات لتداول محتوى جنسي غير رضائي.
ونص على أنه يجب على المحكمة إجبار المعتدين المدانين على دفع تعويضات، وعلى السلطات تقديم المشورة للضحايا، وكثير منهم اختار عدم الإبلاغ عن الانتهاكات في الماضي.
وقد لقي التشريع ترحيبا واسعا من قبل النشطاء، على الرغم من أن البعض اعترض على نطاقه المحدود، مع تضمين بعض الجرائم الجنسية فقط وإغفال الاغتصاب.

وبررت الحكومة إغفالها الاغتصاب، قائلة إنه (الاغتصاب) مشمول بمراجعة للقانون الجنائي يجري وضعها حاليا.

وكانت شكاوى العنف الجنسي في إندونيسيا قد تزايدت مؤخرا، حيث تعقدت مقاضاة الجرائم ذات الطابع الجنسي بسبب عدم وجود تشريع محدد.
يشار إلى أن فكرة هذا القانون كانت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وجماعات المجتمع المدني، قد اقترحتها لأول مرة قبل عقد من الزمان، وتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب في عام 2016.
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