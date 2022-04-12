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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220412/البروباغاندا-الأوكرانية-تعود-عبر-مقطع-فيديو-جديد-1061114479.html
البروباغاندا الأوكرانية تعود عبر مقطع فيديو جديد
البروباغاندا الأوكرانية تعود عبر مقطع فيديو جديد
انتشرت في الفترة الأخيرة حملات كثيرة لنشر الكراهية والدعوة للعنف ضد كل ما هو روسي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:12+0000
2022-04-12T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
دعاية
الكراهية
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وعادت البروباغاندا الأوكرانية هذه المرة عبر مقطع فيديو يظهر قيام فتاة ترتدي زيا وطنيا وإكليلا من الزهور باللونين الأسود والأحمر بقطع حنجرة شخص روسي (يتم عرض اللقطات، لكن العملية تظهر بشكل مموه) وتهدد بالموت جميع الروس، بما في ذلك من هم في المدن الروسية.تم تصميم الفيديو بوضوح وهو موجه للجمهور الخارجي حيث تصاحب الفيديو ترجمة باللغة الإنجليزية.
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, دعاية, الكراهية

البروباغاندا الأوكرانية تعود عبر مقطع فيديو جديد

12:12 GMT 12.04.2022
© Photoفيديو يظهر أوكرانية تذبح روسيا
فيديو يظهر أوكرانية تذبح روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Photo
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انتشرت في الفترة الأخيرة حملات كثيرة لنشر الكراهية والدعوة للعنف ضد كل ما هو روسي.
وعادت البروباغاندا الأوكرانية هذه المرة عبر مقطع فيديو يظهر قيام فتاة ترتدي زيا وطنيا وإكليلا من الزهور باللونين الأسود والأحمر بقطع حنجرة شخص روسي (يتم عرض اللقطات، لكن العملية تظهر بشكل مموه) وتهدد بالموت جميع الروس، بما في ذلك من هم في المدن الروسية.
تم تصميم الفيديو بوضوح وهو موجه للجمهور الخارجي حيث تصاحب الفيديو ترجمة باللغة الإنجليزية.
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- سبوتنيك عربيبوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض 12:19 GMTТанкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:09 GMT
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