https://arabic.sputniknews.com/20220412/البروباغاندا-الأوكرانية-تعود-عبر-مقطع-فيديو-جديد-1061114479.html
البروباغاندا الأوكرانية تعود عبر مقطع فيديو جديد
البروباغاندا الأوكرانية تعود عبر مقطع فيديو جديد
انتشرت في الفترة الأخيرة حملات كثيرة لنشر الكراهية والدعوة للعنف ضد كل ما هو روسي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:12+0000
2022-04-12T12:12+0000
2022-04-12T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
دعاية
الكراهية
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وعادت البروباغاندا الأوكرانية هذه المرة عبر مقطع فيديو يظهر قيام فتاة ترتدي زيا وطنيا وإكليلا من الزهور باللونين الأسود والأحمر بقطع حنجرة شخص روسي (يتم عرض اللقطات، لكن العملية تظهر بشكل مموه) وتهدد بالموت جميع الروس، بما في ذلك من هم في المدن الروسية.تم تصميم الفيديو بوضوح وهو موجه للجمهور الخارجي حيث تصاحب الفيديو ترجمة باللغة الإنجليزية.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061113957_181:0:1065:663_1920x0_80_0_0_478cc5a2a3df1403530feaa0640edcf4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, دعاية, الكراهية
البروباغاندا الأوكرانية تعود عبر مقطع فيديو جديد
تابعنا عبر
انتشرت في الفترة الأخيرة حملات كثيرة لنشر الكراهية والدعوة للعنف ضد كل ما هو روسي.
وعادت البروباغاندا الأوكرانية هذه المرة عبر مقطع فيديو يظهر قيام فتاة ترتدي زيا وطنيا وإكليلا من الزهور باللونين الأسود والأحمر بقطع حنجرة شخص روسي (يتم عرض اللقطات، لكن العملية تظهر بشكل مموه) وتهدد بالموت جميع الروس، بما في ذلك من هم في المدن الروسية.
تم تصميم الفيديو بوضوح وهو موجه للجمهور الخارجي حيث تصاحب الفيديو ترجمة باللغة الإنجليزية.