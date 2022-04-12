https://arabic.sputniknews.com/20220412/البيت-الأبيض-يعلن-عن-خطة-للتعامل-مع-ارتفاع-أسعار-الوقود-1061113213.html
البيت الأبيض يعلن عن خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود
البيت الأبيض يعلن عن خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع استراتيجية لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين، لإيجاد مصادر وقود بديلة، بما في ذلك المزيد من الوقود الحيوي ومزج... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:48+0000
2022-04-12T11:48+0000
2022-04-12T11:48+0000
اقتصاد
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وذكر التقرير أن بايدن يعتزم بذل كل ما في وسعه لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين. وفي هذا الصدد، تعتبر سلطات الولايات المتحدة أنه من الضروري زيادة إمدادات الوقود، وإعطاء الأمريكيين المزيد من البدائل، وخفض أسعار البنزين. وينص البيان أيضا على أن الإدارة الأمريكية تعتزم "تحفيز التنمية المعقولة وإدخال أنواع الوقود الصديقة للبيئة من إنتاجها." بالإضافة إلى ذلك، ستسمح وكالة حماية البيئة باستخدام زيت السلجم كوقود حيوي. وكجزء من ضغوط العقوبات على روسيا، رفضت الولايات المتحدة شراء موارد الطاقة الروسية وتحاول التعويض عن العواقب على السوق المحلية من خلال تدخلات قياسية في السلع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
البيت الأبيض يعلن عن خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع استراتيجية لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين، لإيجاد مصادر وقود بديلة، بما في ذلك المزيد من الوقود الحيوي ومزج البنزين مع الإيثانول.
وذكر التقرير أن بايدن يعتزم بذل كل ما في وسعه لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين.
وتهدف الولايات المتحدة، وفقا للإدارة، إلى "تمكين الأمريكيين من الحصول على وقود ميسور التكلفة على المدى القصير" وتحقيق "استقلال حقيقي في مجال الطاقة على المدى الطويل".
وفي هذا الصدد، تعتبر سلطات الولايات المتحدة أنه من الضروري زيادة إمدادات الوقود، وإعطاء الأمريكيين المزيد من البدائل، وخفض أسعار البنزين.
ويجب أن يعلن بايدن أن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ستسمح ببيع البنزين E15، الذي سيحتوي على مزيج إيثانول بنسبة 15 في المائة، هذا الصيف. حيث سيسمح هذا الإجراء الطارئ للعائلات "بتوفير 10 سنتات لكل غالون (3.7 لتر) من البنزين".
وينص البيان أيضا على أن الإدارة الأمريكية
تعتزم "تحفيز التنمية المعقولة وإدخال أنواع الوقود الصديقة للبيئة من إنتاجها."
بالإضافة إلى ذلك، ستسمح وكالة حماية البيئة باستخدام زيت السلجم كوقود حيوي. وكجزء من ضغوط العقوبات على روسيا، رفضت الولايات المتحدة شراء موارد الطاقة الروسية وتحاول التعويض عن العواقب على السوق المحلية من خلال تدخلات قياسية في السلع.