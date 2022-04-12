https://arabic.sputniknews.com/20220412/التايمز-الخوذ-البيضاء-يصورون-مقاطع-فيديو-تعليمية-لأوكرانيا-1061118070.html
التايمز: "الخوذ البيضاء" يصورون مقاطع فيديو "تعليمية" لأوكرانيا
التايمز: "الخوذ البيضاء" يصورون مقاطع فيديو "تعليمية" لأوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن منظمة "الخوذ البيضاء" السيئة السمعة تقوم بتصوير مقاطع فيديو للأوكرانيين توضح كيفية "إنقاذ الضحايا المدنيين وتسجيل جرائم الحرب... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:52+0000
2022-04-12T12:52+0000
2022-04-12T12:52+0000
أخبار أوكرانيا
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإنه سيتم نشر مقاطع فيديو على الإنترنت يتم فيها تدريب المشاهدين على الإسعافات الأولية والبحث عن القنابل غير المنفجرة.وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة أوصت بأن يقوم رجال الإنقاذ الأوكرانيون بتصوير عمليات الإنقاذ على كاميرات GoPro، حيث يمكن أن يساعد ذلك في "توفير بيانات موثوقة عن الفظائع". قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الناتو يغض الطرف عن جرائم نظام كييف.وأعلنت المنظمة، التي اكتسبت شعبية ودعما واسعا في الغرب، أن هدفها هو إنقاذ السكان المدنيين في مناطق القتال، لكن السلطات السورية تتهمها بصلات مع المتطرفين والقيام بأنشطة دعائية معادية.من جهتها ووصفت الخارجية الروسية أنشطة "الخوذ البيضاء" بأنها عنصر من عناصر حملة إعلامية لتشويه سمعة السلطات السورية وتحميلها على وجه الخصوص مسؤولية الاستفزاز الذي أعطى الغرب سببا لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيماوية وضرب القوات الحكومية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
التايمز: "الخوذ البيضاء" يصورون مقاطع فيديو "تعليمية" لأوكرانيا
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أشار تقرير إعلامي إلى أن منظمة "الخوذ البيضاء" السيئة السمعة تقوم بتصوير مقاطع فيديو للأوكرانيين توضح كيفية "إنقاذ الضحايا المدنيين وتسجيل جرائم الحرب المزعومة".
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإنه سيتم نشر مقاطع فيديو على الإنترنت يتم فيها تدريب المشاهدين على الإسعافات الأولية والبحث عن القنابل غير المنفجرة.
وبحسب الصحيفة، فقد تم تصوير مقطع فيديو واحد على الأقل في مدينة أريحا السورية الواقعة في محافظة إدلب غير الخاضعة لسيطرة دمشق.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة أوصت بأن يقوم رجال الإنقاذ الأوكرانيون بتصوير عمليات الإنقاذ على كاميرات GoPro، حيث يمكن أن يساعد ذلك في "توفير بيانات موثوقة عن الفظائع".
وقامت أوكرانيا مرارا وتكرارا باستفزازات أثناء العملية الخاصة الروسية، ولا سيما في بوتشا وكراماتورسك وماريوبول. ودحضتهم موسكو بتقديم صور وفيديو.
قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الناتو يغض الطرف
عن جرائم نظام كييف.
وأعلنت المنظمة، التي اكتسبت شعبية ودعما واسعا في الغرب، أن هدفها هو إنقاذ السكان المدنيين في مناطق القتال، لكن السلطات السورية تتهمها بصلات مع المتطرفين والقيام بأنشطة دعائية معادية.
من جهتها ووصفت الخارجية الروسية أنشطة "الخوذ البيضاء" بأنها عنصر من عناصر حملة إعلامية لتشويه سمعة السلطات السورية وتحميلها على وجه الخصوص مسؤولية الاستفزاز الذي أعطى الغرب سببا لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيماوية وضرب القوات الحكومية.