https://arabic.sputniknews.com/20220412/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-قواته-على-طول-السياج-الأمني-مع-الضفة-الغربية-1061122332.html
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على طول السياج الأمني مع الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على طول السياج الأمني مع الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قواته بكتيبتين إضافيتين على طول السياج الأمني ونقاط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:59+0000
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القدس– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "بعد تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز منطقة التماس بقوات إضافية، تشمل كتيبتين وسريتين إضافيتين".وأضاف: "القوات الإضافية تشتمل على قوات من سلاح الهندسة، ومعدات ميكانيكية ثقيلة، لتعمل على سد الثغرات في السياج الأمني، إلى حين البدء بالعمل على استبداله بالجدار الإسمنتي".إلى ذلك، أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 فلسطينيا، في عمليات اقتحام في أنحاء الضفة الغربية؛ وذلك في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته لملاحقة من يصفهم بـ"المطلوبين" بتهمة التحريض على إسرائيل.يذكر أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته، خلال الأيام الماضية، بأربع عشرة كتيبة انتشرت في القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية وعند نقاط التماس.وجاء ذلك عقب تنفيذ أربع عمليات طعن وإطلاق نار داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا، فيما قتل المنفذين الفلسطينيين الخمسة.
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على طول السياج الأمني مع الضفة الغربية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قواته بكتيبتين إضافيتين على طول السياج الأمني ونقاط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل.
القدس– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "بعد تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز منطقة التماس بقوات إضافية، تشمل كتيبتين وسريتين إضافيتين".
وأضاف: "القوات الإضافية تشتمل على قوات من سلاح الهندسة، ومعدات ميكانيكية ثقيلة، لتعمل على سد الثغرات في السياج الأمني
، إلى حين البدء بالعمل على استبداله بالجدار الإسمنتي".
ويأتي ذلك وفقا لقرار صدر قبل يومين عن المجلس الأمني الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية.
إلى ذلك، أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 فلسطينيا، في عمليات اقتحام في أنحاء الضفة الغربية؛ وذلك في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي
عملياته لملاحقة من يصفهم بـ"المطلوبين" بتهمة التحريض على إسرائيل.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته، خلال الأيام الماضية، بأربع عشرة كتيبة انتشرت في القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية وعند نقاط التماس.
وجاء ذلك عقب تنفيذ أربع عمليات طعن وإطلاق نار داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا، فيما قتل المنفذين الفلسطينيين الخمسة.