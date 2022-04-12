https://arabic.sputniknews.com/20220412/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-أصبح-آلة-حرب-عدوانية-لحلف-شمال-الأطلسي-1061113546.html
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي
أكدت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:55+0000
2022-04-12T11:55+0000
2022-04-12T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أسلحة أوتوماتيكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "يتحول عمل الاتحاد الأوروبي إلى نوعية مختلفة تماما - من تكتل اقتصادي ومنظمة إنسانية ومنظمة سياسية- أصبح هذا الهيكل جزءا من الآلة العسكرية العدوانية لفضاء شمال الأطلسي تحت مظلة، بالطبع الناتو".حسب قولها، فإن تصريح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، "يضع حدا لمرحلة معينة في وجود الاتحاد الأوروبي"، هو "إعلان حول الانتقال (وحدة الاتحاد الأوروبي) إلى نوعية جديدة".ووفقًا لتقارير بلومبورغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، قال بوريل لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي إن القرار يجب أن يتخذ "في غضون أيام وليس أسابيع".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوريل-يدعو-الدول-الأعضاء-في-الاتحاد-الأوروبي-إلى-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-التي-تطلبها-1061069437.html
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الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أسلحة أوتوماتيكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي
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أكدت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "يتحول عمل الاتحاد الأوروبي إلى نوعية مختلفة تماما - من تكتل اقتصادي ومنظمة إنسانية ومنظمة سياسية- أصبح هذا الهيكل جزءا من الآلة العسكرية العدوانية لفضاء شمال الأطلسي تحت مظلة، بالطبع الناتو".
حسب قولها، فإن تصريح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، "يضع حدا لمرحلة معينة في وجود الاتحاد الأوروبي"، هو "إعلان حول الانتقال (وحدة الاتحاد الأوروبي) إلى نوعية جديدة".
هذا ودعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تطلبها.
ووفقًا لتقارير بلومبورغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، قال بوريل لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي إن القرار يجب أن يتخذ "في غضون أيام وليس أسابيع".
وقال بوريل في وقت سابق من اليوم قبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية، سنناقش اليوم الوضع في أوكرانيا والمزيد من العقوبات ضد روسيا دائما مطروحة.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.