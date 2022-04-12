https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودعين-للذخيرة-وحظيرة-طائرات--خلال-الليل-بصواريخ-عالية-الدقة--1061101382.html
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي أحبط محاولة القوميين الأوكرانيين الخروج من ماريوبول بشن ضربات جوية ومدفعية،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:11+0000
2022-04-12T07:11+0000
2022-04-12T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال: "بالأمس، 11 نيسان / أبريل، قامت بقايا القوات الأوكرانية المحاصرة في إقليم مصنع إيليتش في ماريوبول، ليلاً، بمحاولة فاشلة للهروب من المدينة. وقد أحبطت محاولة الاختراق هذه بالقصف الجوي والمدفعي". وأضاف أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 100 شخص في عربات مصفحة حاولت اختراق أراضي المصنع ومغادرة المدينة في الاتجاه الشمالي. وأشار الجنرال أنه "تم تدمير ثلاث دبابات أوكرانية وخمس مركبات قتال للمشاة وسبع مركبات وما يصل إلى 50 فردًا. وألقى 42 جنديًا أوكرانيًا أسلحتهم طواعية واستسلموا".وأكد كوناشينكوف: "القوات الجوية الروسية ضربت 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها، نظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم1"، في منطقة نوفاميخايلوفكا، ورادارا لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة زولوتاروفكا، بالإضافة إلى موقع قيادة واحد، و18 معقلا ومناطق من مراكز المعدات العسكرية الأوكرانية".وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في الجو في مناطق بيرديانسك وميليتوبول. وفي المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 130 طائرة و99 مروحية و244 صاروخًا مضادًا للطائرات و443 طائرة مسيرة و2139 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و241 نظام إطلاق صواريخ متعدد و917 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا
07:11 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي أحبط محاولة القوميين الأوكرانيين الخروج من ماريوبول بشن ضربات جوية ومدفعية، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 50 مسلحًا، وألقى 42 أسلحتهم.
وقال: "بالأمس، 11 نيسان / أبريل، قامت بقايا القوات الأوكرانية المحاصرة في إقليم مصنع إيليتش في ماريوبول، ليلاً، بمحاولة فاشلة للهروب من المدينة. وقد أحبطت محاولة الاختراق هذه بالقصف الجوي والمدفعي".
وأضاف أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 100 شخص في عربات مصفحة حاولت اختراق أراضي المصنع ومغادرة المدينة في الاتجاه الشمالي.
وأشار الجنرال أنه "تم تدمير ثلاث دبابات أوكرانية وخمس مركبات قتال للمشاة وسبع مركبات وما يصل إلى 50 فردًا. وألقى 42 جنديًا أوكرانيًا أسلحتهم طواعية واستسلموا".
وأكد كوناشينكوف: "القوات الجوية الروسية ضربت 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها، نظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم1"، في منطقة نوفاميخايلوفكا، ورادارا لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة زولوتاروفكا، بالإضافة إلى موقع قيادة واحد، و18 معقلا ومناطق من مراكز المعدات العسكرية الأوكرانية".
وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في الجو في مناطق بيرديانسك وميليتوبول. وفي المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 130 طائرة و99 مروحية و244 صاروخًا مضادًا للطائرات و443 طائرة مسيرة و2139 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و241 نظام إطلاق صواريخ متعدد و917 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".