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https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدفاع-المدني-السعودي-يحذر-سكان-10-مناطق-في-المملكة-من-أمطار-رعدية--1061130471.html
الدفاع المدني السعودي يحذر سكان 10 مناطق في المملكة من أمطار رعدية
الدفاع المدني السعودي يحذر سكان 10 مناطق في المملكة من أمطار رعدية
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي من احتمال هطول أمطار شديدة على 10 مناطق بالمملكة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T17:27+0000
2022-04-12T17:27+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب بيان نشرته المديرية العامة للدفاع المدني السعوةدي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعت الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر في بعض مناطق المملكة بسبب هطول الأمطار.وقالت: "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ندعو غلى توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الأربعاء وحتى السبت المقبل".ولفت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة في مجملها، مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، مطالبا بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.
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أخبار السعودية اليوم

الدفاع المدني السعودي يحذر سكان 10 مناطق في المملكة من أمطار رعدية

17:27 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / AMER HILABIسيول السعودية
سيول السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / AMER HILABI
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي من احتمال هطول أمطار شديدة على 10 مناطق بالمملكة.
وحسب بيان نشرته المديرية العامة للدفاع المدني السعوةدي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعت الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر في بعض مناطق المملكة بسبب هطول الأمطار.
وقالت: "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ندعو غلى توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الأربعاء وحتى السبت المقبل".

واوضح البيان أن تقرير المركز الوطني للأرصاد حدد عددا من المناطق، قال إنها ستتأثر بهذه الأمطار، وهي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، نجران، القصيم، حائل، والشرقية.

ولفت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة في مجملها، مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، مطالبا بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.
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