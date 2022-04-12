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الديوان الملكي الأردني: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح
الديوان الملكي الأردني: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح
أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بأحد المستشفيات الألمانية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:55+0000
2022-04-12T14:55+0000
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وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".وكان موقع المملكة الأردني أشار إلى أن الملك يعاني من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/ملك-الأردن-ينيب-ولي-عهده-لإدارة-شؤون-البلاد-أثناء-غيابه-لإجراء-جراحة-في-ألمانيا-1061035420.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الديوان الملكي الأردني: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

14:55 GMT 12.04.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بأحد المستشفيات الألمانية.
وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".
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وكان موقع المملكة الأردني أشار إلى أن الملك يعاني من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.
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