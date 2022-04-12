https://arabic.sputniknews.com/20220412/الرئيس-الكوري-الجنوبي-المنتخب-يدعو-الرئيسة-السابقة-إلى-حفل-تنصيبه-ويعتذر-عن-موقفه-منها-وقت-سجنها-1061113336.html

الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدعو الرئيسة السابقة إلى حفل تنصيبه ويعتذر عن موقفه منها وقت سجنها

الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدعو الرئيسة السابقة إلى حفل تنصيبه ويعتذر عن موقفه منها وقت سجنها

عبّر الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك-يول"، عن أسفه للرئيسة السابقة، "بارك كون-هيه"، بسبب قيادته التحقيق ضدها والذي انتهى بعزلها من منصبها وسجنها. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T11:54+0000

2022-04-12T11:54+0000

2022-04-12T11:55+0000

كوريا الجنوبية

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال "يون": "تحدثنا عن صحة الرئيسة، وأخبرتها عن ندمي وشعوري بالأسف تجاهها".وكان "يون" قد زار الرئيسة السابقة في مقر إقامتها في مدينة "دايغو" اليوم الثلاثاء، ودعاها إلى حضور حفل تنصيبه في مايو/ أيار المقبل.وفيما أكد الرئيس الكوري الجديد أنه "فعل ما كان يجب عليه فعله كمدعٍ عام"، إلا أنه استدرك قائلا: "أشعر بالأسف تجاه بارك"واكدت مصادر أن اجتماع يون وبارك قد "استمر 50 دقيقة وساد عليه الجو الودي"، حيث أكد "يون" على شعوره بالأسف "لعدم الاعتراف بالسياسات الجيدة والإنجازات التي حققتها "بارك".يشار إلى أن الرئيسة الكورية "بارك" كانت قد حكم عليها بالسجن لمدة 22 عامًا في تهمة الفساد، لكن أمرا بالعفو عنها صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أمضت أربع سنوات وتسعة أشهر في السجن

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