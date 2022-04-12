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https://arabic.sputniknews.com/20220412/الرئيس-الكوري-الجنوبي-المنتخب-يدعو-الرئيسة-السابقة-إلى-حفل-تنصيبه-ويعتذر-عن-موقفه-منها-وقت-سجنها-1061113336.html
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدعو الرئيسة السابقة إلى حفل تنصيبه ويعتذر عن موقفه منها وقت سجنها
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدعو الرئيسة السابقة إلى حفل تنصيبه ويعتذر عن موقفه منها وقت سجنها
عبّر الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك-يول"، عن أسفه للرئيسة السابقة، "بارك كون-هيه"، بسبب قيادته التحقيق ضدها والذي انتهى بعزلها من منصبها وسجنها. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:54+0000
2022-04-12T11:55+0000
كوريا الجنوبية
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال "يون": "تحدثنا عن صحة الرئيسة، وأخبرتها عن ندمي وشعوري بالأسف تجاهها".وكان "يون" قد زار الرئيسة السابقة في مقر إقامتها في مدينة "دايغو" اليوم الثلاثاء، ودعاها إلى حضور حفل تنصيبه في مايو/ أيار المقبل.وفيما أكد الرئيس الكوري الجديد أنه "فعل ما كان يجب عليه فعله كمدعٍ عام"، إلا أنه استدرك قائلا: "أشعر بالأسف تجاه بارك"واكدت مصادر أن اجتماع يون وبارك قد "استمر 50 دقيقة وساد عليه الجو الودي"، حيث أكد "يون" على شعوره بالأسف "لعدم الاعتراف بالسياسات الجيدة والإنجازات التي حققتها "بارك".يشار إلى أن الرئيسة الكورية "بارك" كانت قد حكم عليها بالسجن لمدة 22 عامًا في تهمة الفساد، لكن أمرا بالعفو عنها صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أمضت أربع سنوات وتسعة أشهر في السجن
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كوريا الجنوبية

الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدعو الرئيسة السابقة إلى حفل تنصيبه ويعتذر عن موقفه منها وقت سجنها

11:54 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 12.04.2022)
© REUTERS / HANDOUTبارك كون-هيه
بارك كون-هيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / HANDOUT
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عبّر الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك-يول"، عن أسفه للرئيسة السابقة، "بارك كون-هيه"، بسبب قيادته التحقيق ضدها والذي انتهى بعزلها من منصبها وسجنها.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال "يون": "تحدثنا عن صحة الرئيسة، وأخبرتها عن ندمي وشعوري بالأسف تجاهها".
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
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وكان "يون" قد زار الرئيسة السابقة في مقر إقامتها في مدينة "دايغو" اليوم الثلاثاء، ودعاها إلى حضور حفل تنصيبه في مايو/ أيار المقبل.

وقاد "يون" التحقيق في عام 2016، في فضيحة فساد "بارك"، حين كان يشغل منصب المدعي العام.

وفيما أكد الرئيس الكوري الجديد أنه "فعل ما كان يجب عليه فعله كمدعٍ عام"، إلا أنه استدرك قائلا: "أشعر بالأسف تجاه بارك"
واكدت مصادر أن اجتماع يون وبارك قد "استمر 50 دقيقة وساد عليه الجو الودي"، حيث أكد "يون" على شعوره بالأسف "لعدم الاعتراف بالسياسات الجيدة والإنجازات التي حققتها "بارك".

وتعهد الرئيس المنتخب بمحاولة "استعادة شرفها من خلال الترويج لأعمالها ونجاحاتها"، الأمر الذي عبرت "بارك" عن امتنانها من أجله.

يشار إلى أن الرئيسة الكورية "بارك" كانت قد حكم عليها بالسجن لمدة 22 عامًا في تهمة الفساد، لكن أمرا بالعفو عنها صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أمضت أربع سنوات وتسعة أشهر في السجن
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
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