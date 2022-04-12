https://arabic.sputniknews.com/20220412/السفير-اليمني-في-طهران-التفاوض-يجب-أن-يكون-يمنيا-سعوديا-1061128192.html

السفير اليمني في طهران: التفاوض يجب أن يكون يمنيا سعوديا

السفير اليمني في طهران: التفاوض يجب أن يكون يمنيا سعوديا

قال السفير اليمني لدى إيران، إبراهيم الديلمي، مسألة اليمن يجب أن تبحث مع اليمنيين في صنعاء، منتقدا تأسيس المجلس الرئاسي اليمني والذي أعلن عنه مؤخرا على خلفية... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T16:02+0000

2022-04-12T16:02+0000

2022-04-12T16:02+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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وأكد الديلمي، في تصريحات لقناة المسيرة على "أن التفاوض يجب أن يكون يمنيًا سعوديًا، وبعدها نذهب إلى العملية السياسية لإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي".وبشأن مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، أشار السفير إلى أنه "تم مناقشة ما أنجز خلال الفترة الماضية وضرورة الالتزام بالهدنة من جانب الأمم المتحدة ودول العدوان".ولفت السفير إلى موقف الأمين العام لحزب الله "اللبناني" حسن نصر الله في خطابه الأخير والذي "نصح فيها حكام السعودية بالتفاوض المباشر مع المجلس السياسي الأعلى في اليمن وحركة أنصار الله، باعتباره الطريق الوحيد للحل في اليمن".وعن المجلس الرئاسي اليمني الذي نقل الرئيس اليمني السابق سلطته إليه وتكليفه بالتفاوض مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تدعمها طهران، اعتبر الديلمي أن "ما قامت به السعودية مؤخرًا من إنشاء مجلس لا شرعية له هو محاولة للالتفاف على حقيقة أن العدوان على اليمن هو سعودي أمريكي".

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن