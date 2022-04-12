https://arabic.sputniknews.com/20220412/السيسي-يصدر-قانونا-متعلقا-بالرحلات-الجوية-إلى-روسيا-1061100625.html
السيسي يصدر قانونا متعلقا بالرحلات الجوية إلى روسيا
السيسي يصدر قانونا متعلقا بالرحلات الجوية إلى روسيا
وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا متعلقا بالرحلات الجوية من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:50+0000
2022-04-12T06:50+0000
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روسيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وينص القانون، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، على أن "يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربيـة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف".وأضاف القانون أن "يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائـه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".ونصت المادة الثانية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".وأعلن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، أخيرا، عن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة بسبب فيروس كورونا المستجد ابتداءً من 9 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى استئناف الرحلات مع أكثر من 50 دولة صديقة.وقال ميشوستين خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة" في موسكو: " في البداية سأقول بضع كلمات حول الوثيقة الموقعة اليوم والتي كنا ننتظرها بفارغ الصبر من قبل شركات الطيران".وأضاف قائلا: "ابتداءً من 9 أبريل سنرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة بسبب فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن معدل الإصابة آخذ بالانخفاض، ما يعني أن الوقت قد حان لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20210708/مصر-ترحب-بقرار-روسيا-رفع-الحظر-عن-رحلات-الطيران-إلى-المنتجعات-المصرية-1049513253.html
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أخبار مصر الآن, روسيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يصدر قانونا متعلقا بالرحلات الجوية إلى روسيا
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وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا متعلقا بالرحلات الجوية من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وينص القانون، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية
، على أن "يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربيـة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف".
وأضاف القانون أن "يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائـه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".
ونصت المادة الثانية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وأعلن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، أخيرا، عن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة
بسبب فيروس كورونا المستجد ابتداءً من 9 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى استئناف الرحلات مع أكثر من 50 دولة صديقة.
وقال ميشوستين خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة" في موسكو: " في البداية سأقول بضع كلمات حول الوثيقة الموقعة اليوم والتي كنا ننتظرها بفارغ الصبر من قبل شركات الطيران".
وأضاف قائلا: "ابتداءً من 9 أبريل سنرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة بسبب فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن معدل الإصابة آخذ بالانخفاض، ما يعني أن الوقت قد حان لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية.