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الشرطة الإسرائيلية تشيد بدور "المواطنين العرب" في حماية أمن الدولة
الشرطة الإسرائيلية تشيد بدور "المواطنين العرب" في حماية أمن الدولة
أشاد المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، الحاخام يعكوف شبتاي، بخدمة المواطنين العرب في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكدا أهمية دورهم في الحفاظ على أمن الدولة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:12+0000
2022-04-12T13:12+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال شبتاي: "أنا كمفوض، ونحن كشرطة لا نرد عادة على تصريحات الشخصيات العامة، لكنني لن أسمح لهم بتشويه سمعة رجال الشرطة العرب، إخواننا في السلاح"، وفقا لوسائل إعلام عبرية.وتابع: "ستكون الشرطة تحت قيادتي أشبه بجدار لن يقوى أحد على المس بأفرادها وتقويض هويتهم الإسرائيلية والواجب الذي تعهدوا بالقيام به بشجاعة كبيرة. سنقف إلى جانبكم ولن نترككم تواجهون الأمور وحدكم".يأتي ذلك ردا على تصريحات النائب العربي في الكنيست ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، الذي كان قد دعا عبر شريط فيديو كافة المجندين العرب والدروز إلى إلقاء السلاح وعدم الالتحاق بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو ما جوبه برفض واستيياء شديدين من جانب أعضاء في الائتلاف الحكومي وخارجه.وأوضح مسؤولون في القائمة المشتركة أن فيديو عودة "لم يأت بأي شيء جديد بما يخص موقفنا المعروف بمعارضته لانضمام العرب في خدمة قوة محتلة وراء الخط الأخضر".من جانبه، نشر رئيس الوزراء نفتالي بينيت تغريدة أمس قال فيها إنه "فخور بالجنود العرب المنخرطين في الجيش الإسرائيلي والشرطة العربية في شرطة إسرائيل وجميع أفراد القوات الأمنية، من جميع الأديان والقطاعات، الذين يقومون بحمايتنا في هذه الأيام".ودعا بدوره حزب الليكود إلى التحقيق مع عودة، بل طرده من الكنيست.
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

الشرطة الإسرائيلية تشيد بدور "المواطنين العرب" في حماية أمن الدولة

13:12 GMT 12.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أشاد المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، الحاخام يعكوف شبتاي، بخدمة المواطنين العرب في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكدا أهمية دورهم في الحفاظ على أمن الدولة.
وقال شبتاي: "أنا كمفوض، ونحن كشرطة لا نرد عادة على تصريحات الشخصيات العامة، لكنني لن أسمح لهم بتشويه سمعة رجال الشرطة العرب، إخواننا في السلاح"، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
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وتابع: "ستكون الشرطة تحت قيادتي أشبه بجدار لن يقوى أحد على المس بأفرادها وتقويض هويتهم الإسرائيلية والواجب الذي تعهدوا بالقيام به بشجاعة كبيرة. سنقف إلى جانبكم ولن نترككم تواجهون الأمور وحدكم".
يأتي ذلك ردا على تصريحات النائب العربي في الكنيست ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، الذي كان قد دعا عبر شريط فيديو كافة المجندين العرب والدروز إلى إلقاء السلاح وعدم الالتحاق بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو ما جوبه برفض واستيياء شديدين من جانب أعضاء في الائتلاف الحكومي وخارجه.
وأوضح مسؤولون في القائمة المشتركة أن فيديو عودة "لم يأت بأي شيء جديد بما يخص موقفنا المعروف بمعارضته لانضمام العرب في خدمة قوة محتلة وراء الخط الأخضر".
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من جانبه، نشر رئيس الوزراء نفتالي بينيت تغريدة أمس قال فيها إنه "فخور بالجنود العرب المنخرطين في الجيش الإسرائيلي والشرطة العربية في شرطة إسرائيل وجميع أفراد القوات الأمنية، من جميع الأديان والقطاعات، الذين يقومون بحمايتنا في هذه الأيام".
ودعا بدوره حزب الليكود إلى التحقيق مع عودة، بل طرده من الكنيست.
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