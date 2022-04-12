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https://arabic.sputniknews.com/20220412/الكرملين-بوتين-ليس-لديه-خطط-لعقد-اجتماع-عسكري-تقليدي--1061134328.html
الكرملين: بوتين ليس لديه خطط لعقد اجتماع عسكري تقليدي
الكرملين: بوتين ليس لديه خطط لعقد اجتماع عسكري تقليدي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "لا نية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع عسكري تقليدي". 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T19:24+0000
2022-04-12T19:24+0000
روسيا
الكرملين
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واوضح بيسكوف: "لا توجد خطط بعد، ولكن من الواضح أنه أثناء استمرار العملية، فقيادة الجيش مشغولة، لذلك، بالطبع، ستستمر هذه الاجتماعات، ولكن لا توجد تواريخ محددة بعد لمدة استمرار العملية".ورد بيسكوف على تقارير عن مقتل مدنيين في بوتشا، بأن "الكرملين لا يرد على الاستفزازات بمعلومات مزيفة، لكنه يقول الحقيقة".وتابع بيسكوف: "الجيش الروسي قدم مرارًا أدلة على ما حدث في بوتشا، وأوضح بطريقة منهجية ومعقولة أنها كانت عملية احتيال".وأردف بيسكوف: "أولاً، قدم جيشنا مرارًا أدلة من وجهة نظر منطقية، حيث بين أنه لم يكن من الممكن التقاط صور الأقمار الصناعية في هذه التواريخ، وفي صور الأقمار الصناعية هذه، وضعت التواريخ في وقت لاحق، ولم تظهر على هذه الجثث علامات التحلل، والتي كان ينبغي أن تكون ظاهرة لمثل هذا العدد من الأيام، بمعنى أن هؤلاء الناس ماتوا حرفيا قبل أيام قليلة".وأضاف: "بالنسبة لجميع المظاهر، قدم ألكسندر غريغوريفيتش (الرئيس البيلاروسي) اليوم أدلة إضافية توضح حقيقة أن هذا تزوير، وستتم دراسة الوثائق من قبل الخدمات الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكران-يحشدون-قواتهم-في-الأحياء-المكتظة-في-خاركوف-1061133541.html
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روسيا, الكرملين

الكرملين: بوتين ليس لديه خطط لعقد اجتماع عسكري تقليدي

19:24 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورالسكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "لا نية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع عسكري تقليدي".
واوضح بيسكوف: "لا توجد خطط بعد، ولكن من الواضح أنه أثناء استمرار العملية، فقيادة الجيش مشغولة، لذلك، بالطبع، ستستمر هذه الاجتماعات، ولكن لا توجد تواريخ محددة بعد لمدة استمرار العملية".
ورد بيسكوف على تقارير عن مقتل مدنيين في بوتشا، بأن "الكرملين لا يرد على الاستفزازات بمعلومات مزيفة، لكنه يقول الحقيقة".
الفريق ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
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18:49 GMT
وتابع بيسكوف: "الجيش الروسي قدم مرارًا أدلة على ما حدث في بوتشا، وأوضح بطريقة منهجية ومعقولة أنها كانت عملية احتيال".
وأردف بيسكوف: "أولاً، قدم جيشنا مرارًا أدلة من وجهة نظر منطقية، حيث بين أنه لم يكن من الممكن التقاط صور الأقمار الصناعية في هذه التواريخ، وفي صور الأقمار الصناعية هذه، وضعت التواريخ في وقت لاحق، ولم تظهر على هذه الجثث علامات التحلل، والتي كان ينبغي أن تكون ظاهرة لمثل هذا العدد من الأيام، بمعنى أن هؤلاء الناس ماتوا حرفيا قبل أيام قليلة".
وأضاف: "بالنسبة لجميع المظاهر، قدم ألكسندر غريغوريفيتش (الرئيس البيلاروسي) اليوم أدلة إضافية توضح حقيقة أن هذا تزوير، وستتم دراسة الوثائق من قبل الخدمات الخاصة".
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