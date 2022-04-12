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https://arabic.sputniknews.com/20220412/الكرملين-بوتين-يهنئ-شهباز-شريف-بتوليه-رئاسة-الوزراء-في-باكستان---1061126526.html
الكرملين: بوتين يهنئ شهباز شريف بتوليه رئاسة الوزراء في باكستان
الكرملين: بوتين يهنئ شهباز شريف بتوليه رئاسة الوزراء في باكستان
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، شهباز شريف على انتخابه رئيسا جديدا لوزراء باكستان وأعرب عن أمله في مزيد من تطوير التعاون. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:11+0000
2022-04-12T15:11+0000
روسيا
تهنئة
باكستان
رئيس الوزراء
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وجاء في برقية التهنئة، التي نشرت على موقع الكرملين في الإنترنت، "أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية. العلاقات بين بلدينا ودية وبناءة".أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، أمس الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-الوزراء-الباكستاني-نرغب-بعلاقات-قائمة-على-السلام-مع-الهند-1061110610.html
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روسيا, تهنئة, باكستان, رئيس الوزراء

الكرملين: بوتين يهنئ شهباز شريف بتوليه رئاسة الوزراء في باكستان

15:11 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، شهباز شريف على انتخابه رئيسا جديدا لوزراء باكستان وأعرب عن أمله في مزيد من تطوير التعاون.
وجاء في برقية التهنئة، التي نشرت على موقع الكرملين في الإنترنت، "أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية. العلاقات بين بلدينا ودية وبناءة".
وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تسهم أنشطة شهباز شريف كرئيس للحكومة الباكستانية في زيادة تطوير التعاون متعدد الأوجه مع الاتحاد الروسي والشراكة في مجالات التسوية الأفغانية ومكافحة الإرهاب الدولي.
أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، أمس الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.
رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف يتحدث بعد فوزه في تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان، 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
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وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.
وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
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