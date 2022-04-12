https://arabic.sputniknews.com/20220412/اليابان-تفرض-عقوبات-ضد-398-شخصا-من-روسيا-1061098203.html
اليابان تفرض عقوبات ضد 398 شخصا من روسيا
اليابان تفرض عقوبات ضد 398 شخصا من روسيا
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان فرضت عقوبات إضافية ضد 398 شخص و28 منظمة من روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T02:19+0000
2022-04-12T02:19+0000
2022-04-12T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اليابان
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طوكيو – سبوتنيك. وتتضمن قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات أعضاء مجلس الدوما الروسي، قادة عسكريين وغيرهم.وييوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستدرج بنكي "سبيربنك" و"ألفا-بنك" الروسيين في قائمة العقوبات.وقال كيشيدا خلال مؤتمر صحفي، "في ضوء الأحداث، نقوم بتوسيع العقوبات ضد البنوك الروسية، لا سيما ضد "سبيربنك" و"ألفا بنك". وفرضت عقوبات على حوالي 20 منظمة مرتبطة بالمجال العسكري، وكذلك على حوالي 400 فرد من العسكريين والنواب".وأضاف "نعتزم التوقف التام عن استيراد الفحم الروسي في المستقبل، بعد توفير البدائل للإمدادات الروسية في أقرب وقت ممكن، سنعمل على تقليل الواردات بشكل كبير وتقليل الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/اليابان-تحظر-رسميا-تصدير-الذهب-إلى-روسيا-1060605270.html
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اليابان
اليابان تفرض عقوبات ضد 398 شخصا من روسيا
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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان فرضت عقوبات إضافية ضد 398 شخص و28 منظمة من روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
طوكيو – سبوتنيك. وتتضمن قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات
أعضاء مجلس الدوما الروسي، قادة عسكريين وغيرهم.
وييوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستدرج بنكي "سبيربنك" و"ألفا-بنك" الروسيين في قائمة العقوبات.
وقال كيشيدا خلال مؤتمر صحفي، "في ضوء الأحداث، نقوم بتوسيع العقوبات ضد البنوك الروسية،
لا سيما ضد "سبيربنك" و"ألفا بنك". وفرضت عقوبات على حوالي 20 منظمة مرتبطة بالمجال العسكري، وكذلك على حوالي 400 فرد من العسكريين والنواب".
وأضاف "نعتزم التوقف التام عن استيراد الفحم الروسي في المستقبل، بعد توفير البدائل للإمدادات الروسية في أقرب وقت ممكن، سنعمل على تقليل الواردات بشكل كبير وتقليل الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.
وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.