عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/اليمن-إصابة-7-بحارة-هنود-في-حريق-سفينة-تجارية-قبالة-ميناء-عدن-1061097861.html
اليمن.. إصابة 7 بحارة هنود في حريق سفينة تجارية قبالة ميناء عدن
اليمن.. إصابة 7 بحارة هنود في حريق سفينة تجارية قبالة ميناء عدن
أنقذت طواقم ميناء عدن جنوب اليمن، اليوم الاثنين، طاقم سفينة تجارية صغيرة، بعد اندلاع حريق فيها أثناء إبحارها في خليج عدن. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T00:17+0000
2022-04-12T00:17+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061097592_0:82:3073:1810_1920x0_80_0_0_00756b5d8c9ed7feeb9052c4e167c91a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن حريقا نشب في غرفة المحركات بالسفينة التجارية "جوشي سمداني"، قبالة سواحل مديرية التواهي قرب ميناء عدن، أطلقت على إثره نداءً استغاثة إلى برج المراقبة في الميناء.وأضاف أن قاطرة وزوراقا تابعين لميناء عدن تمكنا من إنقاذ عمال وطاقم السفينة، مشيرا إلى إصابة 7 بحارة من الجنسية الهندية بحروق متفاوتة جرى نقلهم إلى مستشفى خليج عدن.وذكر المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في السفينة التي تحمل موادا غذائية وكانت متجهة إلى ميناء بربرة الصومالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/حكومة-صنعاء-لن-نكون-في-أي-ترتيبات-سلام-تحت-سلطة-القرار-السعودي-1061090100.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061097592_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_76c8773ae5770087616a62aaeeb65b4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

اليمن.. إصابة 7 بحارة هنود في حريق سفينة تجارية قبالة ميناء عدن

00:17 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIصورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022
صورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
تابعنا عبرTelegram
أنقذت طواقم ميناء عدن جنوب اليمن، اليوم الاثنين، طاقم سفينة تجارية صغيرة، بعد اندلاع حريق فيها أثناء إبحارها في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن حريقا نشب في غرفة المحركات بالسفينة التجارية "جوشي سمداني"، قبالة سواحل مديرية التواهي قرب ميناء عدن، أطلقت على إثره نداءً استغاثة إلى برج المراقبة في الميناء.
وأضاف أن قاطرة وزوراقا تابعين لميناء عدن تمكنا من إنقاذ عمال وطاقم السفينة، مشيرا إلى إصابة 7 بحارة من الجنسية الهندية بحروق متفاوتة جرى نقلهم إلى مستشفى خليج عدن.
وزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية هشام شرف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
حكومة ​صنعاء: لن نكون في أي ترتيبات سلام تحت سلطة القرار السعودي
أمس, 17:14 GMT
وذكر المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في السفينة التي تحمل موادا غذائية وكانت متجهة إلى ميناء بربرة الصومالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала