https://arabic.sputniknews.com/20220412/اليمن-إصابة-7-بحارة-هنود-في-حريق-سفينة-تجارية-قبالة-ميناء-عدن-1061097861.html
اليمن.. إصابة 7 بحارة هنود في حريق سفينة تجارية قبالة ميناء عدن
اليمن.. إصابة 7 بحارة هنود في حريق سفينة تجارية قبالة ميناء عدن
أنقذت طواقم ميناء عدن جنوب اليمن، اليوم الاثنين، طاقم سفينة تجارية صغيرة، بعد اندلاع حريق فيها أثناء إبحارها في خليج عدن. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T00:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن حريقا نشب في غرفة المحركات بالسفينة التجارية "جوشي سمداني"، قبالة سواحل مديرية التواهي قرب ميناء عدن، أطلقت على إثره نداءً استغاثة إلى برج المراقبة في الميناء.وأضاف أن قاطرة وزوراقا تابعين لميناء عدن تمكنا من إنقاذ عمال وطاقم السفينة، مشيرا إلى إصابة 7 بحارة من الجنسية الهندية بحروق متفاوتة جرى نقلهم إلى مستشفى خليج عدن.وذكر المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في السفينة التي تحمل موادا غذائية وكانت متجهة إلى ميناء بربرة الصومالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/حكومة-صنعاء-لن-نكون-في-أي-ترتيبات-سلام-تحت-سلطة-القرار-السعودي-1061090100.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
اليمن.. إصابة 7 بحارة هنود في حريق سفينة تجارية قبالة ميناء عدن
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أنقذت طواقم ميناء عدن جنوب اليمن، اليوم الاثنين، طاقم سفينة تجارية صغيرة، بعد اندلاع حريق فيها أثناء إبحارها في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن حريقا نشب في غرفة المحركات بالسفينة التجارية
"جوشي سمداني"، قبالة سواحل مديرية التواهي قرب ميناء عدن، أطلقت على إثره نداءً استغاثة إلى برج المراقبة في الميناء.
وأضاف أن قاطرة وزوراقا تابعين لميناء عدن تمكنا من إنقاذ عمال وطاقم السفينة
، مشيرا إلى إصابة 7 بحارة من الجنسية الهندية بحروق متفاوتة جرى نقلهم إلى مستشفى خليج عدن.
وذكر المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في السفينة التي تحمل موادا غذائية وكانت متجهة إلى ميناء بربرة الصومالي.