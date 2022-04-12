https://arabic.sputniknews.com/20220412/اليونان-تسرع-التنقيب-عن-الغاز--1061109308.html
اليونان تسرع التنقيب عن الغاز
اليونان تسرع التنقيب عن الغاز
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارة إلى هيلينيك لإدارة الموارد الهيدروكربونية (HHRM SA)، اليوم الثلاثاء، إن اليونان ستسرع استكشاف الغاز... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:12+0000
2022-04-12T10:12+0000
2022-04-12T10:12+0000
اليونان
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وقال: "نحن نعلن عن تسريع استكشاف حقول الغاز الطبيعي. أظهرت الدراسات الأولية أنه قد تكون هناك احتياطيات كبيرة في كل من الجزء القاري من البلاد وفي البحر، وهذا ليس مؤكدا".وقال إنه من الضروري توضيح صورة وجود رواسب غاز طبيعي محتملة في اليونان بحلول نهاية عام 2023.ووفقًا له، هناك حاجة إلى الواقعية السياسية، والتي ستؤدي إلى الهدف المحدد المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030.وتابع: "يجب علينا زيادة إمداد الغاز من مصادر بديلة، من خلال الغاز الطبيعي المسال، عبر خطوط أنابيب الغاز، مثل خط أنابيب الغاز EastMed، والذي هو مرة أخرى على جدول الأعمال مع الزملاء من قبرص وإسرائيل. يجب علينا زيادة السعة لتخزين الغاز الطبيعي المسال. ثالثًا، نحن يجب أن نقرر ما إذا كانت اليونان ستكون في هذا المشهد الجديد للطاقة فقط كمكان لتخزين ونقل الغاز الطبيعي، أم أنها ستصبح أيضًا دولة منتجة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان
اليونان تسرع التنقيب عن الغاز
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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارة إلى هيلينيك لإدارة الموارد الهيدروكربونية (HHRM SA)، اليوم الثلاثاء، إن اليونان ستسرع استكشاف الغاز لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
وقال: "نحن نعلن عن تسريع استكشاف حقول الغاز الطبيعي. أظهرت الدراسات الأولية أنه قد تكون هناك احتياطيات كبيرة في كل من الجزء القاري من البلاد وفي البحر، وهذا ليس مؤكدا".
وقال إنه من الضروري توضيح صورة وجود رواسب غاز طبيعي محتملة في اليونان بحلول نهاية عام 2023.
وأضاف: "إن الحد من اعتمادنا على الغاز الطبيعي الروسي وإيجاد حلول بديلة للوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، والذي سيوفر، من ناحية، الاكتفاء من الطاقة، ومن ناحية أخرى، يوفر مصادر طاقة ثابتة وأفضل للجميع، هو الحل الوحيد اليوم. أريد أن أؤكد أن هذا لا يأخذنا بأي حال من الأحوال بعيدًا عن الهدف الطويل المدى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
ووفقًا له، هناك حاجة إلى الواقعية السياسية، والتي ستؤدي إلى الهدف المحدد المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030.
وتابع: "يجب علينا زيادة إمداد الغاز من مصادر بديلة، من خلال الغاز الطبيعي المسال، عبر خطوط أنابيب الغاز، مثل خط أنابيب الغاز EastMed، والذي هو مرة أخرى على جدول الأعمال مع الزملاء من قبرص وإسرائيل. يجب علينا زيادة السعة لتخزين الغاز الطبيعي المسال. ثالثًا، نحن يجب أن نقرر ما إذا كانت اليونان ستكون في هذا المشهد الجديد للطاقة فقط كمكان لتخزين ونقل الغاز الطبيعي، أم أنها ستصبح أيضًا دولة منتجة".