https://arabic.sputniknews.com/20220412/انفجار-عبوة-مزروعة-في-سيارة-بمدينة-قطنا-السورية-1061119070.html
انفجار عبوة مزروعة في سيارة بمدينة قطنا السورية
انفجار عبوة مزروعة في سيارة بمدينة قطنا السورية
انفجرت عبوة مفخخة زرعها مجهولون بسيارة خاصة في مدينة قطنا الواقعة في ريف دمشق الجنوبي الغربي ما أدى إلى احتراق المركبة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:13+0000
2022-04-12T13:13+0000
2022-04-12T13:24+0000
أخبار سوريا اليوم
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وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "عبوة مفخخة انفجرت بسيارة خاصة من نوع (دايو) كانت مركونة بالقرب من مبنى المالية في مدينة قطنا التابعة للريف الجنوبي الغربي ما تسبب باحتراق السيارة وأضرار بسيطة بالمكان".وفي الأول من نيسان/أبريل، فجرت وحدات الهندسة في الجيش السوري عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون مجهولون أسفل سيارة أحد الناشطين في محافظة درعا.وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "وحدات الهندسة قامت بالتعامل مع العبوتين الناسفتين المزروعتين أسفل سيارة أحد المواطنين وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة درعا".وأضاف المراسل: "تم اكتشاف العبوتين بالصدفة أثناء قيام المواطن بصيانة دورية لسيارته".وبحسب مراسلنا: "تعاملت وحدات الهندسة مع العبوتين بعد نزعهما بعيدا عن السيارة، وتم إتلافهما لاحقا عبر التفجير عن بعد، وذلك بعد قطع الطريق المحاذي للمدينة الصناعية شرقي المدينة".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-يؤكد-على-تطوير-التعاون-الاقتصادي-مع-بيلاروسيا-1061112791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم
انفجار عبوة مزروعة في سيارة بمدينة قطنا السورية
13:13 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
انفجرت عبوة مفخخة زرعها مجهولون بسيارة خاصة في مدينة قطنا الواقعة في ريف دمشق الجنوبي الغربي ما أدى إلى احتراق المركبة.
وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء السورية "سانا
"، اليوم الثلاثاء، أن "عبوة مفخخة انفجرت بسيارة خاصة من نوع (دايو) كانت مركونة بالقرب من مبنى المالية في مدينة قطنا التابعة للريف الجنوبي الغربي ما تسبب باحتراق السيارة وأضرار بسيطة بالمكان".
وفي الأول من نيسان/أبريل، فجرت وحدات الهندسة في الجيش السوري عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون مجهولون أسفل سيارة أحد الناشطين في محافظة درعا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "وحدات الهندسة قامت بالتعامل مع العبوتين الناسفتين المزروعتين أسفل سيارة أحد المواطنين وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة درعا".
وأضاف المراسل
: "تم اكتشاف العبوتين بالصدفة أثناء قيام المواطن بصيانة دورية لسيارته".
وبحسب مراسلنا: "تعاملت وحدات الهندسة مع العبوتين بعد نزعهما بعيدا عن السيارة، وتم إتلافهما لاحقا عبر التفجير عن بعد، وذلك بعد قطع الطريق المحاذي للمدينة الصناعية شرقي المدينة".