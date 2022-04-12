https://arabic.sputniknews.com/20220412/باحث-سياسي-فوز-ماكرون-بالجولة-الأولى-للانتخابات-الرئاسية-يعكس-أزمة-غياب-الشخصية-المؤثرة-في-فرنسا-1061105812.html

باحث سياسي: فوز ماكرون بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يعكس أزمة غياب الشخصية المؤثرة في فرنسا

باحث سياسي: فوز ماكرون بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يعكس أزمة غياب الشخصية المؤثرة في فرنسا

اعتبر الكاتب والباحث السياسي، عز الدين عقيل، أن تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يعكس عمق أزمة غياب... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T09:23+0000

2022-04-12T09:23+0000

2022-04-12T09:23+0000

أخبار فرنسا

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. من جهة ثانية، بحسب عقيل، فإن انتخاب مارين لوبان، سيكون كارثيا على ليبيا، لأنها قد "تمارس أشد درجات العنف ضد المهاجرين".وقال الباحث الليبي، لوكالة "سبوتنيك": "اليوم ليس مهما لليبيين أن يفوز ماكرون أو غيره.. تصدر ماكرون للمشهد الانتخابي من جديد، رغم هشاشته وسطحيته، يعكس عمق أزمة غياب الزعامات الفرنسية القوية القادرة على التأثير في العالم، وخلق التوازن الضروري مع سياسات التحالف الأنغلوسكسوني، التي باتت منفلتة وتهدد السلم والأمن الدوليين في العمق؛ في ظل هامشية الدور الفرنسي، الذي مثله ماكرون في السياسة الدولية".وحول الدور الفرنسي حيال الأزمة الليبية؛ قال الباحث والكاتب السياسي: "لأنني ليبي يهمني بالقطع دور فرنسا في حل أزمة بلادي. أستطيع أن أؤكد أن تجديد الحكم لماكرون، سيجعل دور فرنسا في حل أزمة ليبيا هو والعدم سواء".وأضاف: "ذلك سيسمح للتأثير الأنغلوسكسوني البالغ السوء بالأزمة الليبية؛ إلى جانب عواقب الصراع الروسي - الأنغلوسكسوني بالتمدد والتعمق، أفقيا وعموديا".كما اعتبر عقيل أن غياب الزعامات الفرنسية المؤثرة، منذ رحيل جاك شيراك، يجعل أهمية الانتخابات الفرنسية بالنسبة لليبيين "مثل الانتخابات النقابية الفرنسية، أو انتخابات اتحاد كرة القدم الفرنسي".وتابع قائلا: "أما لوبان، فإن انتخابها سيكون كارثيا بالقطع على ليبيا .. سوف تتجه حتما، من بين الحلول التي ستعتمد عليها، إلى حل استغلال انهيار ليبيا وغفلة أهلها، بتحويلها إلى مستنقع لتوطين المهاجرين، وخاصة الأفارقة منهم"؛ على حد قوله.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمرشحة عن حزب "الجبهة الوطنية"، مارين لوبان، وصلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صحفي، أن ماكرون حصل على 27.84 بالمئة، ومنافسته مارين لوبان على 23.15 بالمئة من الأصوات، بعد انتهاء عملية الفرز، خلال الدولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وتجري جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية، يوم 24 أبريل/نيسان الجاري.وتسعى باريس، منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في فبراير/شباط 2011، إلى لعب دور سياسي ومحوري في ليبيا، لدعم جهود تواجدها في أفريقيا والمتوسط.واستضاف ماكرون، خلال فترة رئاسته، شخصيات ليبية مؤثرة في المشهد الليبي كالمشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق فائز السراج، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي؛ وذلك من أجل إنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية للوصول إلى تفاهمات لحل الأزمة.

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