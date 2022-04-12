https://arabic.sputniknews.com/20220412/بايدن-يخلط-بين-الملاحقة-الجنائية-والدعارةفيديو-1061102853.html
بايدن يخلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة"...فيديو
بايدن يخلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة"...فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال خطاب ألقاه للحديث عن ضرورة وضع قوانين جديدة لتصنيع الأسلحة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:55+0000
2022-04-12T07:55+0000
2022-04-12T07:58+0000
جو بايدن
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وأشار الرئيس الأمريكي في خطابه إلى ضرورة وضع قوانين جديدة للأسلحة المصنعة بإنتاج محلي.وأعلن أنه يجب السيطرة على ما يعرف بالأسلحة الشبحية التي لا تمتلك أرقاما تسلسلية، مستخدما عبارة "الدعارة" مكان "الملاحقة الجنائية".قائلا: "تخيلوا لو لم تتعرض شركات التبغ لممارسة الدعارة"، في إشارة إلى إمكانية مقاضاة هذه الصناعة.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بادين لمثل هذا الموقف، ففي خطاب ألقاه في البيت الأبيض أوائل هذا الشهر، وصف ميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق أنها شغلت منصب نائب الرئيس في الفترة التي شغلها هو نفسه، بالإضافة لخلطه بين كلمتي "تطعيم" و "تصعيد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن
بايدن يخلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة"...فيديو
07:55 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 07:58 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال خطاب ألقاه للحديث عن ضرورة وضع قوانين جديدة لتصنيع الأسلحة.
وأشار الرئيس الأمريكي في خطابه إلى ضرورة وضع قوانين جديدة للأسلحة المصنعة بإنتاج محلي.
وأعلن أنه يجب السيطرة على ما يعرف بالأسلحة الشبحية التي لا تمتلك أرقاما تسلسلية، مستخدما عبارة "الدعارة" مكان "الملاحقة الجنائية".
قائلا: "تخيلوا لو لم تتعرض شركات التبغ لممارسة الدعارة"، في إشارة إلى إمكانية مقاضاة هذه الصناعة.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بادين لمثل هذا الموقف، ففي خطاب ألقاه في البيت الأبيض أوائل هذا الشهر، وصف ميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق أنها شغلت منصب
نائب الرئيس في الفترة التي شغلها هو نفسه، بالإضافة لخلطه بين كلمتي "تطعيم" و "تصعيد".