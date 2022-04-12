https://arabic.sputniknews.com/20220412/بعد-الجو-إيران-وقطر-تدرسان-التعاون-تحت-البحر-في-سياق-دعم-المونديال-1061109099.html
بعد الجو... إيران وقطر تدرسان التعاون "تحت البحر" في سياق "دعم المونديال"
بعد الجو... إيران وقطر تدرسان التعاون "تحت البحر" في سياق "دعم المونديال"
أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وقطر لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:11+0000
2022-04-12T10:11+0000
2022-04-12T10:11+0000
أخبار قطر اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قاسمي للتلفزيون الايراني حول نتائج زيارة وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إلى إيران، التي استغرقت يومين، وفقا لوكالة فارس.وتابع: "بناء على ذلك تم توقيع اتفاق بين الجانبين يشكل خارطة طريق لمشاركة إيران في مونديال 2022 وتقرر أن يقوم وزير المواصلات القطري بزيارة إيران من جديد بعد شهر رمضان المبارك بمعية عدد من كبار المسؤولين في بلاده للبحث حول التعاون بين البلدين".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية للعمليات التشغيلية لربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران الذي أنشئ وفقا لقرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أخيرا، مع إقليم معلومات الطيران في إيران.كما وقع البلدان اتفاقية خاصة بزيادة عدد الرحلات الجوية بينهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/قطر-وإيران-توقعان-اتفاقيتين-في-مجال-الطيران-1061088586.html
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-بصدد-إلغاء-التأشيرة-مع-قطر-أثناء-كأس-العالم-2022-1061043563.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار إيران
بعد الجو... إيران وقطر تدرسان التعاون "تحت البحر" في سياق "دعم المونديال"
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أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وقطر لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قاسمي للتلفزيون الايراني حول نتائج زيارة وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إلى إيران، التي استغرقت يومين، وفقا لوكالة فارس
.
وأضاف قاسمي: "جرى البحث مع الجانب القطري حول مختلف القضايا المتعلقة بالاستفادة من طاقات جزيرة كيش والمحافظات الساحلية الإيرانية في سياق دعم إيران للمونديال وكذلك النقل الجوي وتوفير حاجات قطر من المواد الغذائية حيث تم في ختام الزيارة توقيع 6 وثائق للتعاون".
وتابع: "بناء على ذلك تم توقيع اتفاق بين الجانبين يشكل خارطة طريق لمشاركة إيران في مونديال 2022 وتقرر أن يقوم وزير المواصلات القطري بزيارة إيران من جديد بعد شهر رمضان المبارك بمعية عدد من كبار المسؤولين في بلاده للبحث حول التعاون بين البلدين".
ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية للعمليات التشغيلية لربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران
الذي أنشئ وفقا لقرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أخيرا، مع إقليم معلومات الطيران في إيران.
كما وقع البلدان اتفاقية خاصة بزيادة عدد الرحلات الجوية بينهما.