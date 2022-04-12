https://arabic.sputniknews.com/20220412/بلينكن-الهند-بنت-علاقات-مع-روسيا-ولم-تتمكن-واشنطن-من-ذلك-لكن-الأوقات-تتغير-1061098864.html
بلينكن: الهند بنت علاقات مع روسيا ولم تتمكن واشنطن من ذلك لكن الأوقات تتغير
بلينكن: الهند بنت علاقات مع روسيا ولم تتمكن واشنطن من ذلك لكن الأوقات تتغير
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العلاقات بين روسيا والهند كانت تتطور في حين لم تتمكن واشنطن من التعاون بشكل تام مع نيودلهي، لكن الأوقات قد... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T04:40+0000
2022-04-12T04:40+0000
2022-04-12T04:40+0000
أخبار الهند اليوم
وزير الخارجية الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد المفاوضات الأمريكية الهندية بصيغة (2+2)، "العلاقات بين الهند وروسيا تطورت على مدى عقود، في حين لم تتمكن الولايات المتحدة من أن تكون شريكة للهند".وأضاف، "الأوقات قد تغيرت، الآن بإمكاننا ذلك ونحن نريد أن نكون الشركاء المختارين للهند في النطاق الكامل للقضايا، مثل التجارة، التكنولوجيا، التعليم والأمن".كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التعاون في المجالات المذكورة قد تمت مناقشته خلال الاجتماع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الولايات-المتحدة-والهند-تبدأن-التعاون-في-المجال-الفضائي-نهاية-العام-1061097052.html
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أخبار الهند اليوم, وزير الخارجية الأمريكي
بلينكن: الهند بنت علاقات مع روسيا ولم تتمكن واشنطن من ذلك لكن الأوقات تتغير
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العلاقات بين روسيا والهند كانت تتطور في حين لم تتمكن واشنطن من التعاون بشكل تام مع نيودلهي، لكن الأوقات قد تغيرت.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد المفاوضات الأمريكية الهندية بصيغة (2+2)، "العلاقات بين الهند وروسيا
تطورت على مدى عقود، في حين لم تتمكن الولايات المتحدة من أن تكون شريكة للهند".
وأضاف، "الأوقات قد تغيرت، الآن بإمكاننا ذلك ونحن نريد أن نكون الشركاء المختارين للهند في النطاق الكامل للقضايا، مثل التجارة، التكنولوجيا، التعليم والأمن".
كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التعاون في المجالات المذكورة قد تمت مناقشته خلال الاجتماع الماضي.