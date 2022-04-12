https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-أهداف-العملية-العسكرية-نبيلة-وواضحة-1061121443.html
بوتين: أهداف العملية العسكرية نبيلة وواضحة
بوتين: أهداف العملية العسكرية نبيلة وواضحة
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يبحث مع لوكاشينكو الأزمة الأوكرانية؛ قتلى وجرحى بانفجار في لبنان، تصاعد العنف في الضفة الغربية؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من تونس. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:50+0000
2022-04-12T13:50+0000
2022-04-13T09:29+0000
راديو
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بوتين: أهداف العملية العسكرية نبيلة وواضحة
بوتين: أهداف العملية العسكرية نبيلة وواضحة
وجه أحد موظفي قاعدة "فوستوتشني" الفضائية سؤالا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للقاعدة، حول أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟فأجاب بوتين قائلا:دلالات لقاء بوتين ونهامروصف المستشار النمساوي كارل نهامر، لقاءه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين بموسكو، بأنه لم يكن وديا.حول دلالات هذا اللقاء، قال المحلل السياسي مارات بشيروف، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
بوتين: أهداف العملية العسكرية نبيلة وواضحة
13:50 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يبحث مع لوكاشينكو الأزمة الأوكرانية؛ قتلى وجرحى بانفجار في لبنان، تصاعد العنف في الضفة الغربية؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من تونس.
وجه أحد موظفي قاعدة "فوستوتشني" الفضائية سؤالا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للقاعدة، حول أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟
"سأوضح لك، ليس هناك أدنى شك، أن الأهداف واضحة ونبيلة تمامًا، الهدف الرئيسي هو مساعدة الناس في دونباس التي أجبرنا على الاعتراف بها، لأن سلطات كييف للأسف، مدفوعة من الغرب، رفضت تنفيذ اتفاقيات مينسك الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية لمشكلة دونباس، الهدف الثاني، القضاء على النازيين الذين بدأوا في تحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق لمعاداة روسيا، لذلك أصبحت هذه العملية أمر لا مفر منه".
دلالات لقاء بوتين ونهامر
وصف المستشار النمساوي كارل نهامر، لقاءه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين بموسكو، بأنه لم يكن وديا.
حول دلالات هذا اللقاء، قال المحلل السياسي مارات بشيروف، لـ"سبوتنيك
":
"هناك عدة مواضيع، في مقدمتها توريد الغاز والحصول عليه بسعر رخيص، إضافة إلى ماريوبول، حيث يتمركز عسكريون أجانب، ويطلبون الإفراج عنهم، وبالنسبة للغاز أعتقد أن جواب الكرملين كان (اذهب إلى غازبروم)، ولكن قبل ذلك يجب أن توافقوا على الدفع بالروبل، أما الجواب بشأن ضباط الأركان المحتجزين في مبنى "آزوفستال"، فسنحقق معهم وإذا لم يكونوا مذنبين بأي شيء، فسوف نطلق سراحهم، كانت المحادثة طويلة دامت لأكثر من ساعة، على طاولة طويلة تفصل بينهما، ليظهر بوتين عدم ثقته بما يقوله ضيفه، بشكل عام، كان اللقاء إذلالا لائقا لنهامر".
التفاصيل في الملف الصوتي...