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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-سننفذ-كل-الخطط-في-قطاع-الفضاء-على-الرغم-من-الصعوبات-والمحاولات-الخارجية--1061106509.html
بوتين: روسيا تستأنف برنامج القمر وننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات
بوتين: روسيا تستأنف برنامج القمر وننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنفذ كل الخطط في قطاع الفضاء، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:46+0000
2022-04-12T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
محطة الفضاء الروسية
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في كلمة بمناسبة "عيد رواد الفضاء"، اليوم الثلاثاء: "سيتم توسيع الإمكانات الكمية والنوعية لكوكبة الأقمار الصناعية الروسية بشكل كبير".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية بأن روسيا ستستأنف برنامج القمر. والحديث يجري عن إطلاق جهاز "لونا 25" (القمر-25) الأوتوماتيكي.وبشأن سير الأشغال في محطة "فوستونشني"، أكد بوتين أنها تسير وفق المخطط رغم التعديلات، التي طرأت بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الاجتماعية في محطة الفضاء "فوستوتشني" بوتيرة متقدمة.وأكد بوتين أنه بالتعاون مع مينسك، ستصنع موسكو مركبات فضاء عالية التقنية.
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محطة الفضاء الروسية, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تستأنف برنامج القمر وننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات

08:46 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 12.04.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنفذ كل الخطط في قطاع الفضاء، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية.
وقال بوتين في كلمة بمناسبة "عيد رواد الفضاء"، اليوم الثلاثاء: "سيتم توسيع الإمكانات الكمية والنوعية لكوكبة الأقمار الصناعية الروسية بشكل كبير".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية بأن روسيا ستستأنف برنامج القمر. والحديث يجري عن إطلاق جهاز "لونا 25" (القمر-25) الأوتوماتيكي.
وبشأن سير الأشغال في محطة "فوستونشني"، أكد بوتين أنها تسير وفق المخطط رغم التعديلات، التي طرأت بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الاجتماعية في محطة الفضاء "فوستوتشني" بوتيرة متقدمة.
وأكد بوتين أنه بالتعاون مع مينسك، ستصنع موسكو مركبات فضاء عالية التقنية.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
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