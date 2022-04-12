https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-سننفذ-كل-الخطط-في-قطاع-الفضاء-على-الرغم-من-الصعوبات-والمحاولات-الخارجية--1061106509.html
بوتين: روسيا تستأنف برنامج القمر وننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات
بوتين: روسيا تستأنف برنامج القمر وننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنفذ كل الخطط في قطاع الفضاء، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:46+0000
2022-04-12T08:46+0000
2022-04-12T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
محطة الفضاء الروسية
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في كلمة بمناسبة "عيد رواد الفضاء"، اليوم الثلاثاء: "سيتم توسيع الإمكانات الكمية والنوعية لكوكبة الأقمار الصناعية الروسية بشكل كبير".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية بأن روسيا ستستأنف برنامج القمر. والحديث يجري عن إطلاق جهاز "لونا 25" (القمر-25) الأوتوماتيكي.وبشأن سير الأشغال في محطة "فوستونشني"، أكد بوتين أنها تسير وفق المخطط رغم التعديلات، التي طرأت بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الاجتماعية في محطة الفضاء "فوستوتشني" بوتيرة متقدمة.وأكد بوتين أنه بالتعاون مع مينسك، ستصنع موسكو مركبات فضاء عالية التقنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
محطة الفضاء الروسية, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تستأنف برنامج القمر وننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء على الرغم من الصعوبات
08:46 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنفذ كل الخطط في قطاع الفضاء، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية.
وقال بوتين في كلمة بمناسبة "عيد رواد الفضاء"، اليوم الثلاثاء: "سيتم توسيع الإمكانات الكمية والنوعية لكوكبة الأقمار الصناعية الروسية بشكل كبير".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية بأن روسيا ستستأنف برنامج القمر. والحديث يجري عن إطلاق جهاز "لونا 25" (القمر-25) الأوتوماتيكي.
وبشأن سير الأشغال في محطة "فوستونشني"، أكد بوتين أنها تسير وفق المخطط رغم التعديلات، التي طرأت بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الاجتماعية في محطة الفضاء "فوستوتشني" بوتيرة متقدمة.
وأكد بوتين أنه بالتعاون مع مينسك، ستصنع موسكو مركبات فضاء عالية التقنية.