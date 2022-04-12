https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-ولوكاشينكو-قررا-تنشيط-إنشاء-نظام-مسبار-للأرض-الفضائية-1061115940.html
بوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض
بوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض
قرر الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:19+0000
2022-04-12T12:19+0000
2022-04-12T12:25+0000
روسيا
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بوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض
12:19 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
قرر الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض.
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