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بوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض
https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-ولوكاشينكو-قررا-تنشيط-إنشاء-نظام-مسبار-للأرض-الفضائية-1061115940.html
بوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض
بوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض
قرر الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:19+0000
2022-04-12T12:25+0000
روسيا
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رحلة عمل لرئيس الاتحاد الروسي ف. بوتين إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية - سبوتنيك عربي

بوتين ولوكاشينكو يقرران تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض

12:19 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 12.04.2022)
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قرر الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تنشيط إنشاء نظام مسبار فضائي للأرض.
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