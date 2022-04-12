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https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-يؤكد-على-تطوير-التعاون-الاقتصادي-مع-بيلاروسيا-1061112791.html
بوتين يؤكد على تطوير التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا
بوتين يؤكد على تطوير التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن "موسكو ومينسك تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي بنجاح، وبصرف النظر عن الضغوط الخارجية". 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:41+0000
2022-04-12T11:41+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
اقتصاد
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وأضاف بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في منطقة أمور، شرقي روسيا: "سننتهز بالتأكيد هذه الفرصة، اجتماعنا، للحديث عن مزيد من العمل المشترك في جميع المجالات التي حددناها، ولتعزيز بناء دولة الاتحاد".وأردف بوتين: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال".وصرح بوتين: "على الرغم من الضغط الخارجي، فإن علاقاتنا في المجال الاقتصادي تتطور بنجاح، ما يقرب من 40 مليار دولار في المبيعات، أكثر من 38 مليار دولار، وهذا مؤشر جيد للغاية".وقال لوكاشينكو: "لقد حافظت بيلاروس وروسيا على وحدتهما وهما عازمتان على تقويتها"، حسبما أفادت الوكالة البيلاروسية للأنباء، "بيلتا".وأضاف لوكاشينكو: "على الرغم من بعد الشرق الأقصى، لكننا نحن، وعلى عكس الجمهوريات الحالية، حافظنا على هذه الوحدة ونحن مصممون على تقويتها".ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وابنه إلى المحطة الفضائية "فوستوتشني"، حيث أن نجل رئيس الدولة البيلاروسية يرافق بشكل دوري والده في الاجتماعات الرسمية، وآخر مرة شوهد في محادثات فبراير/شباط، بين رئيسي بيلاروسيا وروسيا في موسكو.ويشارك الابن الأصغر لرئيس بيلاروسيا، نيكولاي لوكاشينكو، في رحلة والده إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية، حيث يلتقي رئيس الدولة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, اقتصاد

بوتين يؤكد على تطوير التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا

11:41 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن "موسكو ومينسك تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي بنجاح، وبصرف النظر عن الضغوط الخارجية".
وأضاف بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في منطقة أمور، شرقي روسيا: "سننتهز بالتأكيد هذه الفرصة، اجتماعنا، للحديث عن مزيد من العمل المشترك في جميع المجالات التي حددناها، ولتعزيز بناء دولة الاتحاد".
وأردف بوتين: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال".
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
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10:08 GMT
وصرح بوتين: "على الرغم من الضغط الخارجي، فإن علاقاتنا في المجال الاقتصادي تتطور بنجاح، ما يقرب من 40 مليار دولار في المبيعات، أكثر من 38 مليار دولار، وهذا مؤشر جيد للغاية".
وقال لوكاشينكو: "لقد حافظت بيلاروس وروسيا على وحدتهما وهما عازمتان على تقويتها"، حسبما أفادت الوكالة البيلاروسية للأنباء، "بيلتا".
وأضاف لوكاشينكو: "على الرغم من بعد الشرق الأقصى، لكننا نحن، وعلى عكس الجمهوريات الحالية، حافظنا على هذه الوحدة ونحن مصممون على تقويتها".
ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وابنه إلى المحطة الفضائية "فوستوتشني"، حيث أن نجل رئيس الدولة البيلاروسية يرافق بشكل دوري والده في الاجتماعات الرسمية، وآخر مرة شوهد في محادثات فبراير/شباط، بين رئيسي بيلاروسيا وروسيا في موسكو.
ويشارك الابن الأصغر لرئيس بيلاروسيا، نيكولاي لوكاشينكو، في رحلة والده إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية، حيث يلتقي رئيس الدولة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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