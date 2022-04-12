https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-يصل-إلى-بلاغوفيشينسك-للقاء-مع-لوكاشينكو-1061099929.html

بوتين يصل إلى بلاغوفيشينسك ويلتقي مع لوكاشينكو

بوتين يصل إلى بلاغوفيشينسك ويلتقي مع لوكاشينكو

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة بلاغوفيشينسك، حيث سيجري محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T07:08+0000

2022-04-12T07:08+0000

2022-04-12T07:08+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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ومن المتوقع أن يقوم الرئيسان بتفقد بناء قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومرافق البنية التحتية من طائرة هليكوبتر، والتحدث إلى العمال وتكريم رواد الفضاء الطيارين. وخلال المحادثات، سيناقش الطرفان تطوير التعاون الثنائي، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع.كما سيلتقي الرئيس الروسي مع حاكم منطقة أمور، فاسيلي أورلوف، ورئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين. ومن المقرر أن يزور لوكاشينكو أيضًا جزيرة روسكي ويناقش توريد الأسماك إلى السوق البيلاروسية.ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية، ان الرئيسان إلتقيا ويتجهان إلى قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور، على متن طائرة هليكوبتر.هذا وتم تحديد موعد الزيارة إلى مركز الفضاء ليتزامن مع يوم رواد الفضاء، الذي يتم الاحتفال به في 12 أبريل.كما واتفق الطرفان بالفعل على القضايا الرئيسية، ويبقى بعض التفاصيل الدقيقة المتبقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل المشروع. وقال رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم: "نحن نعمل على قمر صناعي جديد. وقد تم تطوير مسودة تصميمه. والآن، دعنا نقول ذلك ، معداته جارية. نحن نناقش قضايا التمويل. لقد إتقفنا على عدة قضايا، كإنشاء قمر صناعي جديد وتمويله ووقت إطلاقه ". أما بالنسبة لموضوع الفضاء والتعاون البيلاروسي الروسي في هذا المجال، فإن هذه القضية قيد الإعداد أيضا من أجل إعداد مجموعة من المتقدمين لرحلة جوية من بيلاروسيا في المستقبل القريب. يتوقع فلاديمير جوساكوف أن يتم تضمين المتقدمين الذين تم اختيارهم من بيلاروسيا في البرنامج التدريبي لرواد الفضاء للسفر إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تتم الرحلة نفسها في وقت مبكر من عام 2023.

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم