https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-يصل-إلى-بلاغوفيشينسك-للقاء-مع-لوكاشينكو-1061099929.html
بوتين يصل إلى بلاغوفيشينسك ويلتقي مع لوكاشينكو
بوتين يصل إلى بلاغوفيشينسك ويلتقي مع لوكاشينكو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة بلاغوفيشينسك، حيث سيجري محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:08+0000
2022-04-12T07:08+0000
2022-04-12T07:08+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ومن المتوقع أن يقوم الرئيسان بتفقد بناء قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومرافق البنية التحتية من طائرة هليكوبتر، والتحدث إلى العمال وتكريم رواد الفضاء الطيارين. وخلال المحادثات، سيناقش الطرفان تطوير التعاون الثنائي، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع.كما سيلتقي الرئيس الروسي مع حاكم منطقة أمور، فاسيلي أورلوف، ورئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين. ومن المقرر أن يزور لوكاشينكو أيضًا جزيرة روسكي ويناقش توريد الأسماك إلى السوق البيلاروسية.ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية، ان الرئيسان إلتقيا ويتجهان إلى قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور، على متن طائرة هليكوبتر.هذا وتم تحديد موعد الزيارة إلى مركز الفضاء ليتزامن مع يوم رواد الفضاء، الذي يتم الاحتفال به في 12 أبريل.كما واتفق الطرفان بالفعل على القضايا الرئيسية، ويبقى بعض التفاصيل الدقيقة المتبقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل المشروع. وقال رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم: "نحن نعمل على قمر صناعي جديد. وقد تم تطوير مسودة تصميمه. والآن، دعنا نقول ذلك ، معداته جارية. نحن نناقش قضايا التمويل. لقد إتقفنا على عدة قضايا، كإنشاء قمر صناعي جديد وتمويله ووقت إطلاقه ". أما بالنسبة لموضوع الفضاء والتعاون البيلاروسي الروسي في هذا المجال، فإن هذه القضية قيد الإعداد أيضا من أجل إعداد مجموعة من المتقدمين لرحلة جوية من بيلاروسيا في المستقبل القريب. يتوقع فلاديمير جوساكوف أن يتم تضمين المتقدمين الذين تم اختيارهم من بيلاروسيا في البرنامج التدريبي لرواد الفضاء للسفر إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تتم الرحلة نفسها في وقت مبكر من عام 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين يصل إلى بلاغوفيشينسك ويلتقي مع لوكاشينكو
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة بلاغوفيشينسك، حيث سيجري محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيسان بتفقد بناء قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومرافق البنية التحتية من طائرة هليكوبتر، والتحدث إلى العمال وتكريم رواد الفضاء الطيارين.
وخلال المحادثات، سيناقش الطرفان تطوير التعاون الثنائي، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع.
كما سيلتقي الرئيس الروسي مع حاكم منطقة أمور، فاسيلي أورلوف، ورئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين.
كما ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، عن وصول لوكاشينكو بالفعل إلى بلاغوفيشينسك. بالإضافة إلى زيارة فوستوشني والمفاوضات مع بوتين، من المقرر أن يلتقي في فلاديفوستوك مع حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوزيمياكو. سيكون الموضوع الرئيسي للمحادثات هو تعاون بيلاروسيا مع هذه المنطقة.
ومن المقرر أن يزور لوكاشينكو أيضًا جزيرة روسكي ويناقش توريد الأسماك إلى السوق البيلاروسية.
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية، ان الرئيسان إلتقيا ويتجهان
إلى قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور، على متن طائرة هليكوبتر.
هذا وتم تحديد موعد الزيارة إلى مركز الفضاء ليتزامن مع يوم رواد الفضاء، الذي يتم الاحتفال به في 12 أبريل.
وبحسب وكالة "بيلتا"، في اليوم السابق، صرح رئيس هيئة رئاسة الأكاديمية الوطنية للعلوم فلاديمير جوساكوف، الذي يرافق ألكسندر لوكاشينكو خلال زيارته، للصحفيين بأن بيلاروسيا وروسيا تواصلان العمل على إنشاء مركبة فضائية مشتركة، والتي ينبغي أن تصبح واحدة من أكثر المركبات الفضائية واعدة في العالم.
كما واتفق الطرفان بالفعل على القضايا الرئيسية، ويبقى بعض التفاصيل الدقيقة المتبقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل المشروع.
وقال رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم: "نحن نعمل على قمر صناعي جديد. وقد تم تطوير مسودة تصميمه. والآن، دعنا نقول ذلك ، معداته جارية. نحن نناقش قضايا التمويل. لقد إتقفنا على عدة قضايا، كإنشاء قمر صناعي جديد وتمويله ووقت إطلاقه ".
أما بالنسبة لموضوع الفضاء والتعاون البيلاروسي الروسي في هذا المجال، فإن هذه القضية قيد الإعداد أيضا من أجل إعداد مجموعة من المتقدمين لرحلة جوية من بيلاروسيا في المستقبل القريب. يتوقع فلاديمير جوساكوف أن يتم تضمين المتقدمين الذين تم اختيارهم من بيلاروسيا في البرنامج التدريبي لرواد الفضاء للسفر إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تتم الرحلة نفسها في وقت مبكر من عام 2023.