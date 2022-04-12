https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-يعد-لوكاشينكو-بتقليده-رتبة-عقيد-1061121115.html
بوتين يعد لوكاشينكو بتقليده "رتبة عقيد"
بوتين يعد لوكاشينكو بتقليده "رتبة عقيد"
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رتبة عقيد. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:47+0000
2022-04-12T13:47+0000
2022-04-12T13:47+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
فلاديمير بوتين
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وقال لوكاشينكو مازحا في مؤتمر صحفي عقب المحادثات: "سيكون من الرائع لو كنت عقيدا، الحقيقة هي أنه (بوتين) وعدني، لكنه لم يف بوعده بعد".ورد بوتين: "إذا وعدت، سأفعل ذلك".ورد بوتين على سؤال من الصحفيين حول اللقب الموعود بالقول إن "رئيس بيلاروسيا لا يحتاج إلى ألقاب من الدول الأخرى".وأوضح بوتين: "الكسندر غريغوريفيتش لا يحتاج إلى رئيس دولة أخرى لمنحه ألقاب، إنه بحد ذاته رئيس كبير".وأضاف بوتين أنه "هو نفسه (لوكاشنكو) لم يكن لديه رتب عامة، ولكنه خدم الشعب بأمانة، وكان الجيش بحاجة إلى الرتب العسكرية بالدرجة الأولى".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 12 نيسان/ أبريل، إن "موسكو ومينسك تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي بنجاح، وبصرف النظر عن الضغوط الخارجية".وأضاف بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في منطقة أمور، شرقي روسيا: "سننتهز بالتأكيد هذه الفرصة، اجتماعنا، للحديث عن مزيد من العمل المشترك في جميع المجالات التي حددناها، ولتعزيز بناء دولة الاتحاد".وأردف بوتين: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/لوكاشينكو-الاستفزاز-في-بوتشا-هو-عملية-خاصة-بريطانية-1061116769.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين
بوتين يعد لوكاشينكو بتقليده "رتبة عقيد"
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وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رتبة عقيد.
وقال لوكاشينكو مازحا في مؤتمر صحفي عقب المحادثات: "سيكون من الرائع لو كنت عقيدا، الحقيقة هي أنه (بوتين) وعدني، لكنه لم يف بوعده بعد".
ورد بوتين: "إذا وعدت، سأفعل ذلك".
ورد بوتين على سؤال من الصحفيين حول اللقب الموعود بالقول إن "رئيس بيلاروسيا لا يحتاج إلى ألقاب من الدول الأخرى".
وأوضح بوتين: "الكسندر غريغوريفيتش لا يحتاج إلى رئيس دولة أخرى لمنحه ألقاب، إنه بحد ذاته رئيس كبير".
وأضاف بوتين أنه "هو نفسه (لوكاشنكو) لم يكن لديه رتب عامة، ولكنه خدم الشعب بأمانة، وكان الجيش بحاجة إلى الرتب العسكرية بالدرجة الأولى".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 12 نيسان/ أبريل، إن "موسكو ومينسك تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي بنجاح، وبصرف النظر عن الضغوط الخارجية".
وأضاف بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في منطقة أمور، شرقي روسيا: "سننتهز بالتأكيد هذه الفرصة، اجتماعنا، للحديث عن مزيد من العمل المشترك في جميع المجالات التي حددناها، ولتعزيز بناء دولة الاتحاد".
وأردف بوتين: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال".