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https://arabic.sputniknews.com/20220412/بولندا-تعلن-القبض-على-مواطن-روسي-بتهمة-التجسس-1061108764.html
بولندا تعلن القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس
بولندا تعلن القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس
أعلن مكتب المدعي العام البولندي عن اعتقال مواطن روسي بتهمة التجسس. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:54+0000
2022-04-12T09:54+0000
بولندا
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وقال مكتب المدعي العام في بيان له إن المواطن الروسي اعتقل بتهمة التجسس.يذكر أن الرئيس البولندي أندريه دودا، كان قد صرح في وقت سابق إنه لا معنى لمواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الموقف المعاكس للدول الأوروبية الأخرى.وأشار الرئيس البولندي إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أوكرانيا بشكل حاسم ويعزز العقوبات ضد روسيا. ومن وجهة نظر دودا، فإن أي حوار بدون نتائج يمنح روسيا الوقت لمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.
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بولندا

بولندا تعلن القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس

09:54 GMT 12.04.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أعلن مكتب المدعي العام البولندي عن اعتقال مواطن روسي بتهمة التجسس.
وقال مكتب المدعي العام في بيان له إن المواطن الروسي اعتقل بتهمة التجسس.

وجاء في البيان: "في سياق التحقيق الذي أجرته إدارة الشؤون العسكرية التابعة لمكتب المدعي العام المحلي في غدانسك، احتجز ضباط الدرك العسكري روسيا مقيما بشكل دائم في بولندا. وتشير استنتاجات جهاز مكافحة التجسس العسكري إلى أنه يقوم بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الروسية".

يذكر أن الرئيس البولندي أندريه دودا، كان قد صرح في وقت سابق إنه لا معنى لمواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الموقف المعاكس للدول الأوروبية الأخرى.
وأشار الرئيس البولندي إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أوكرانيا بشكل حاسم ويعزز العقوبات ضد روسيا. ومن وجهة نظر دودا، فإن أي حوار بدون نتائج يمنح روسيا الوقت لمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.
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