https://arabic.sputniknews.com/20220412/بيلد-زيلينسكي-رفض-استقبال-رئيس-ألمانيا-في-كييف-1061125099.html
بيلد: زيلينسكي رفض استقبال رئيس ألمانيا في كييف
بيلد: زيلينسكي رفض استقبال رئيس ألمانيا في كييف
أفادت صحيفة "بيلد"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن دوائر الحكومة الأوكرانية، أن فلاديمير زيلينسكي رفض استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كييف "بسبب... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:42+0000
2022-04-12T14:42+0000
2022-04-12T14:42+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الصحيفة، فإن شتاينماير خطط لزيارة أوكرانيا يوم الأربعاء 13 أبريل. حيث يقوم حاليا بزيارة إلى بولندا. وكتبت الصحيفة أن هذا القرار يرجع إلى "علاقات شتاينماير الوثيقة مع روسيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عندما كان وزيرا للخارجية وربطته علاقات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف". بالإضافة إلى ذلك، كان شتاينماير "مؤيدًا كبيرًا لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل ويعتبر مهندس سياسة الحكومة الفيدرالية الصديقة لروسيا". وبحسب صحيفة "بيلد" ، فقد تلقى مكتب رئيس ألمانيا "بيانا واضحا" من كييف مفاده أنه لا يوجد استعداد لعقد اجتماع في الوقت الحالي، لكن مثل هذا الاجتماع غير مستبعد في المستقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بيلد: زيلينسكي رفض استقبال رئيس ألمانيا في كييف
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أفادت صحيفة "بيلد"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن دوائر الحكومة الأوكرانية، أن فلاديمير زيلينسكي رفض استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كييف "بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا" في السنوات الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن شتاينماير خطط لزيارة أوكرانيا يوم الأربعاء 13 أبريل. حيث يقوم حاليا بزيارة إلى بولندا.
لكن زيلينسكي "لا يريد لقاء شتاينماير في كييف الآن بينما قد يصل سياسيون آخرون من الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر مجهول.
وكتبت الصحيفة أن هذا القرار يرجع إلى "علاقات شتاينماير الوثيقة مع روسيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عندما كان وزيرا للخارجية وربطته علاقات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف". بالإضافة إلى ذلك، كان شتاينماير "مؤيدًا كبيرًا لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل ويعتبر مهندس سياسة الحكومة الفيدرالية الصديقة لروسيا".
وبحسب صحيفة "بيلد" ، فقد تلقى مكتب رئيس ألمانيا
"بيانا واضحا" من كييف مفاده أنه لا يوجد استعداد لعقد اجتماع في الوقت الحالي، لكن مثل هذا الاجتماع غير مستبعد في المستقبل.