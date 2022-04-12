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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/تحديد-سبب-رفض-أمريكا-تلبية-طلبات--زيلينسكي-1061100096.html
تحديد سبب رفض أمريكا تلبية طلبات زيلينسكي
تحديد سبب رفض أمريكا تلبية طلبات زيلينسكي
ترى ثمانة أكوان، وهي محللة سياسية معروفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن توفر دعما ملموسا لنظام الحكم الأوكراني في صراعه مع روسيا التي اضطرت إلى... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:40+0000
2022-04-12T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقالت المحللة عن سبب عدم قدرة أمريكا على تقديم المساعدة التي يطلبها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في مقال كتبته لصحيفة "كيهان" الإيرانية، إن السبب هو تدهور النفوذ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.وتضعضعت مواقع الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية بسبب عدم قدرتها على تأدية دورها كالقوة الأعظم المهيمنة في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، وفقا لرؤية المحللة.وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما فتئ يطلب من الأمريكيين أن يفعلوا شيئا ما "لحماية بلاده من روسيا"، ولكنهم برهنوا أكثر من مرة على أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا.وأضافت أن كلام السلطات الأمريكية عن عدم رغبتها في الدخول في مواجهة سافرة مع روسيا ليس إلا محاولة التستر على حقيقة الأمور.
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العالم, روسيا

تحديد سبب رفض أمريكا تلبية طلبات زيلينسكي

06:40 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer / Getty Imagesالرئيس الأمريكي جو بايدن إثر سماعه سؤالا حول الوضع في أفغانستان البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 26 أغسطس 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن إثر سماعه سؤالا حول الوضع في أفغانستان البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer / Getty Images
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ترى ثمانة أكوان، وهي محللة سياسية معروفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن توفر دعما ملموسا لنظام الحكم الأوكراني في صراعه مع روسيا التي اضطرت إلى بدء العملية العسكرية لحماية المواطنين الآمنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات من قبل قوات نظام كييف.
وقالت المحللة عن سبب عدم قدرة أمريكا على تقديم المساعدة التي يطلبها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في مقال كتبته لصحيفة "كيهان" الإيرانية، إن السبب هو تدهور النفوذ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وتضعضعت مواقع الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية بسبب عدم قدرتها على تأدية دورها كالقوة الأعظم المهيمنة في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، وفقا لرؤية المحللة.
وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما فتئ يطلب من الأمريكيين أن يفعلوا شيئا ما "لحماية بلاده من روسيا"، ولكنهم برهنوا أكثر من مرة على أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا.
وأضافت أن كلام السلطات الأمريكية عن عدم رغبتها في الدخول في مواجهة سافرة مع روسيا ليس إلا محاولة التستر على حقيقة الأمور.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:11 GMT
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