https://arabic.sputniknews.com/20220412/تحديد-سبب-رفض-أمريكا-تلبية-طلبات--زيلينسكي-1061100096.html
تحديد سبب رفض أمريكا تلبية طلبات زيلينسكي
تحديد سبب رفض أمريكا تلبية طلبات زيلينسكي
ترى ثمانة أكوان، وهي محللة سياسية معروفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن توفر دعما ملموسا لنظام الحكم الأوكراني في صراعه مع روسيا التي اضطرت إلى... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:40+0000
2022-04-12T06:40+0000
2022-04-12T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقالت المحللة عن سبب عدم قدرة أمريكا على تقديم المساعدة التي يطلبها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في مقال كتبته لصحيفة "كيهان" الإيرانية، إن السبب هو تدهور النفوذ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.وتضعضعت مواقع الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية بسبب عدم قدرتها على تأدية دورها كالقوة الأعظم المهيمنة في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، وفقا لرؤية المحللة.وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما فتئ يطلب من الأمريكيين أن يفعلوا شيئا ما "لحماية بلاده من روسيا"، ولكنهم برهنوا أكثر من مرة على أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا.وأضافت أن كلام السلطات الأمريكية عن عدم رغبتها في الدخول في مواجهة سافرة مع روسيا ليس إلا محاولة التستر على حقيقة الأمور.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
تحديد سبب رفض أمريكا تلبية طلبات زيلينسكي
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ترى ثمانة أكوان، وهي محللة سياسية معروفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن توفر دعما ملموسا لنظام الحكم الأوكراني في صراعه مع روسيا التي اضطرت إلى بدء العملية العسكرية لحماية المواطنين الآمنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات من قبل قوات نظام كييف.
وقالت
المحللة عن سبب عدم قدرة أمريكا على تقديم المساعدة التي يطلبها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في مقال كتبته لصحيفة "كيهان" الإيرانية، إن السبب هو تدهور النفوذ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وتضعضعت مواقع الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية بسبب عدم قدرتها على تأدية دورها كالقوة الأعظم المهيمنة في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، وفقا لرؤية المحللة.
وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما فتئ يطلب من الأمريكيين أن يفعلوا شيئا ما "لحماية بلاده من روسيا"، ولكنهم برهنوا أكثر من مرة على أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا.
وأضافت أن كلام السلطات الأمريكية عن عدم رغبتها في الدخول في مواجهة سافرة مع روسيا ليس إلا محاولة التستر على حقيقة الأمور.