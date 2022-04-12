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https://arabic.sputniknews.com/20220412/تحذير-من-السفارة-الأمريكية-في-الأردن-لرعاياها-1061108472.html
تحذير من السفارة الأمريكية في الأردن لرعاياها
تحذير من السفارة الأمريكية في الأردن لرعاياها
حذرت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها من عدم تطبيقهم لوائح حكومة المملكة الخاصة بالعمل والهجرة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:43+0000
2022-04-12T09:43+0000
أخبار الأردن
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ووفقا لوكالة عمون الأردنية، فإن السفارة شددت على رعاياها ضرورة "متابعة وضع الإقامة الخاص بهم لدى وزارة الداخلية الأردنية".كما أهابت بهم أن يتأكدوا بطريقة دورية من "صلاحية تصاريح العمل من خلال وزارة العمل".وأكدت السفارة أن من سيتم ترحيله يمكن ألا يسمح له بالعودة مرة أخرى إلى المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20200108/ألزموا-منازلكم-رسالة-تحذير-من-السفارة-الأمريكية-في-الأردن-1043983238.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

تحذير من السفارة الأمريكية في الأردن لرعاياها

09:43 GMT 12.04.2022
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / STRINGER
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حذرت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها من عدم تطبيقهم لوائح حكومة المملكة الخاصة بالعمل والهجرة.
ووفقا لوكالة عمون الأردنية، فإن السفارة شددت على رعاياها ضرورة "متابعة وضع الإقامة الخاص بهم لدى وزارة الداخلية الأردنية".
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كما أهابت بهم أن يتأكدوا بطريقة دورية من "صلاحية تصاريح العمل من خلال وزارة العمل".
وحذرت من أن أيا من رعاياها يمكن أن يتعرض لللتوقيف أو الترحيل إذا انتهت صلاحية إقامته.
وأكدت السفارة أن من سيتم ترحيله يمكن ألا يسمح له بالعودة مرة أخرى إلى المملكة.
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