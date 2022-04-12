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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ48-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061098997.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T05:58+0000
2022-04-12T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:58 GMT 12.04.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:20 GMT 12.04.2022
شركة "نوكيا" الفنلندية تغادر السوق الروسية
06:12 GMT 12.04.2022
الطيران المدني الروسي: تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 19 أبريل
06:10 GMT 12.04.2022
فرقاطة أسطول البحر الأسود تدمر طائرة مسيرة أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لفرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود تدمّر طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
يُظهر الفيديو الإطلاق المتتابع لصاروخين موجهين مضادين للطائرات من منصة الإطلاق القوس لمجمع "شتيل". كانت الطائرة الأوكرانية تقع على بعد 30 كيلومترًا من الفرقاطة.
06:07 GMT 12.04.2022
صواريخ كاليبر وباستيون تضرب مواقع الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
خبير يوضح كيفية القضاء على "إس-300" في أوكرانيا
05:25 GMT
06:05 GMT 12.04.2022
جمهورية دونيتسك تمنح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى 30 أبريل لإيقاف أنشطتها
صرحت وزيرة خارجية الجمهورية، ناتاليا نيكونوروفا، بأن اللجنة التابعة للمنظمة يجب أن توقف جميع أنشطتها على أراضي الجمهورية بدء من 30 أبريل.
ونشرت الوزيرة منشورا على "تليغرام"، جاء فيه: "لا ينبغي أن تستمر أنشطة البعثة على أراضي الجمهورية، لأن الواقع السياسي قد تغير لم تعد اتفاقيات مينسك ذات صلة، وتغير الواقع القانوني بسبب الاعتراف الرسمي بالجمهورية من قبل روسيا". مضيفة أنه تم بالفعل إبلاغ موظفي المنظمة بالقرار.
05:55 GMT 12.04.2022
فرقاطة روسية تدمر طائرة من دون طيار قبالة سواحل شبه جزيرة القرم
أعلنت وزراة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة من دون طيار من نوع "بيرقدار" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وتم استهداف الطائرة من قبل فرقاطة روسية تابعة لأسطول البحر الأسود، باستخدام صاروخين من نظام "شتيل" المضاد للطائرات.
05:05 GMT 12.04.2022
مركز مراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية استهدفت مناطق ياسينوفاتايا وبانتيليمونوفكا وأوزريانوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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