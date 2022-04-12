تغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

جمهورية دونيتسك تمنح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى 30 أبريل لإيقاف أنشطتها

صرحت وزيرة خارجية الجمهورية، ناتاليا نيكونوروفا، بأن اللجنة التابعة للمنظمة يجب أن توقف جميع أنشطتها على أراضي الجمهورية بدء من 30 أبريل.

ونشرت الوزيرة منشورا على "تليغرام"، جاء فيه: "لا ينبغي أن تستمر أنشطة البعثة على أراضي الجمهورية، لأن الواقع السياسي قد تغير لم تعد اتفاقيات مينسك ذات صلة، وتغير الواقع القانوني بسبب الاعتراف الرسمي بالجمهورية من قبل روسيا". مضيفة أنه تم بالفعل إبلاغ موظفي المنظمة بالقرار.