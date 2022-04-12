https://arabic.sputniknews.com/20220412/تقرير-يشبه-التسليح-الأمريكي-للقوميين-الأوكرانيين-بتسليح-الجهاديين-1061116879.html
تقرير يشبه التسليح الأمريكي للقوميين الأوكرانيين بتسليح الجهاديين
تقرير يشبه التسليح الأمريكي للقوميين الأوكرانيين بتسليح الجهاديين
أشار تقرير إعلامي إلى أن التسليح الطائش للكتائب القومية الأوكرانية، بنفس الطريقة التي يتم فيها تسليح الجهاديين، يمكن أن ينعكس بهجوم على الولايات المتحدة نفسها. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:37+0000
2022-04-12T12:37+0000
2022-04-12T12:37+0000
أخبار أوكرانيا
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فبحسب تقرير نشر على موقع The American Conservative، فإن الولايات المتحدة "مفتونة" بـ "مقاتلي الحرية" الأوكرانيين، حيث كانوا معجبين بأسامة بن لادن في الثمانينيات.وأضاف التقرير بالنسبة لواشنطن، التي كانت الضامن الرئيسي "للأمن" في العالم منذ عام 1945 على الأقل، كان هذا المقاتل من أجل الحرية ضيق الأفق في خنادق قندهار هبة من السماء. وتدفقت الصواريخ والبنادق والتدريب والمال والوكلاء الخاصون من كل مشروع فيدرالي على الأرجح إلى أفغانستان بحثا عن أشرار روس لقتلهم من أجل الحرية. وأضاف مورغان أن تاريخ تمويل أمريكا للعصابات المسلحة لمصالحها الخاصة يمكن أن يتكرر في أوكرانيا. "في العام الماضي، كان أصدقاؤنا جهاديين ملتحين، ثم قتلونا. واليوم نحن ننظر إلى كتيبة آزوف النازية، الذين ستضمن معاييرهم في "قوات الأمن الخاصة" أنهم سيوجهون ذات يوم أسلحتهم الأمريكية ضد الأمريكيين".وفي وقت سابق، كشف البنتاغون عن نظام لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الوكالة إن آلية التسليم المعقدة والفعالة التي تستخدمها كل من الولايات المتحدة وحلفائها هي سلسلة من ثماني إلى عشر رحلات جوية في اليوم وقوافل برية شبه ثابتة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
تقرير يشبه التسليح الأمريكي للقوميين الأوكرانيين بتسليح الجهاديين
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أشار تقرير إعلامي إلى أن التسليح الطائش للكتائب القومية الأوكرانية، بنفس الطريقة التي يتم فيها تسليح الجهاديين، يمكن أن ينعكس بهجوم على الولايات المتحدة نفسها.
فبحسب تقرير نشر على موقع The American Conservative، فإن الولايات المتحدة "مفتونة" بـ "مقاتلي الحرية" الأوكرانيين، حيث كانوا معجبين بأسامة بن لادن في الثمانينيات.
وأضاف التقرير بالنسبة لواشنطن
، التي كانت الضامن الرئيسي "للأمن" في العالم منذ عام 1945 على الأقل، كان هذا المقاتل من أجل الحرية ضيق الأفق في خنادق قندهار هبة من السماء. وتدفقت الصواريخ والبنادق والتدريب والمال والوكلاء الخاصون من كل مشروع فيدرالي على الأرجح إلى أفغانستان بحثا عن أشرار روس لقتلهم من أجل الحرية.
ووصف جاسون مورغان، مؤلف المقال أن سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا محفوفة بالعواقب نفسها التي اجتاحت البلاد بعد الدعم الطائش للإرهابيين. قائلا: "لتحميل الجهاديين الأميين الذين يكرهون أمريكا بأجهزة العصابات وصواريخ ستينغر، ما الذي يمكن أن يحدث؟ اكتشفنا في 11 سبتمبر 2001. ولكن بعد ذلك نسينا. الاستسلام المخزي والتراجع في أفغانستان، ونحن بالفعل هنا، في الربيع في عام 2022، مرددين دعما لـ"مقاتلي الحرية" في أوكرانيا، أحد أكثر الدول فسادا. أوقات ممتعة للحرب العالمية الثالثة برؤوس نووية".
وأضاف مورغان أن تاريخ تمويل أمريكا للعصابات المسلحة لمصالحها الخاصة يمكن أن يتكرر في أوكرانيا. "في العام الماضي، كان أصدقاؤنا جهاديين ملتحين، ثم قتلونا. واليوم نحن ننظر إلى كتيبة آزوف النازية، الذين ستضمن معاييرهم في "قوات الأمن الخاصة" أنهم سيوجهون ذات يوم أسلحتهم الأمريكية ضد الأمريكيين".
وفي وقت سابق، كشف البنتاغون عن نظام لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الوكالة إن آلية التسليم المعقدة والفعالة التي تستخدمها كل من الولايات المتحدة وحلفائها هي سلسلة من ثماني إلى عشر رحلات جوية في اليوم وقوافل برية شبه ثابتة.