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https://arabic.sputniknews.com/20220412/حاملة-طائرات-تتحرك-للمرة-الأولى-منذ-سنوات-نحو-كوريا-وسط-تقارير-عن-تجربة-نووية-1061114157.html
حاملة طائرات تتحرك للمرة الأولى منذ سنوات نحو كوريا وسط تقارير عن "تجربة نووية"
حاملة طائرات تتحرك للمرة الأولى منذ سنوات نحو كوريا وسط تقارير عن "تجربة نووية"
أكد مسؤول أمريكي، أن المجموعة الهجومية الخاصة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تنشط في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، وسط توتر بشأن تجارب الصواريخ الكورية... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:04+0000
2022-04-12T12:04+0000
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وقال المسؤول إن المجموعة في بحر اليابان، المعروف بالبحر الشرقي، لإجراء تدريبات مع القوات اليابانية لطمأنة الحلفاء والشركاء في المنطقة، بحسب وكالة "فرانس برس".تأتي هذه الخطوة في وقت يتنامى فيه قلق مسؤولين أمريكيين من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية تحت الأرض في الأيام المقبلة.وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي ترسَل فيها مجموعة حاملة الطائرات إلى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان ففي ذلك العام، تم إرسال حاملات الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وتيودور روزفلت ونيميتز ومجموعاتها الهجومية متعددة السفن في استعراض للقوة على خلفية تجارب كوريا الشمالية لصواريخ وأسلحة نووية.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ستعمل في المنطقة لما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها على علم بأن حاملة الطائرات في المياه الدولية لكنها امتنعت عن التعليق على التقارير لأنها من الأصول العسكرية الأمريكية.وسبق وأن انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية الأمريكية بوصفها بأنها "بروفة حرب"، وقالت إنها تفاقم التوتر.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/أمريكا-تحث-كوريا-الشمالية-على-الدخول-في-حوار-وسط-تقارير-عن-قيامها-بتجربة-نووية-محتملة-1060999574.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

حاملة طائرات تتحرك للمرة الأولى منذ سنوات نحو كوريا وسط تقارير عن "تجربة نووية"

12:04 GMT 12.04.2022
© REUTERS / US Navy حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية "أبراهام لنكولن" وسفينة هجومية "كيرسارج" في بحر العرب في 17 مايو/ أيار 2019
 حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية أبراهام لنكولن وسفينة هجومية كيرسارج في بحر العرب في 17 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / US Navy
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أكد مسؤول أمريكي، أن المجموعة الهجومية الخاصة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تنشط في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، وسط توتر بشأن تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.
وقال المسؤول إن المجموعة في بحر اليابان، المعروف بالبحر الشرقي، لإجراء تدريبات مع القوات اليابانية لطمأنة الحلفاء والشركاء في المنطقة، بحسب وكالة "فرانس برس".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على خلفية ما نشرته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
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تأتي هذه الخطوة في وقت يتنامى فيه قلق مسؤولين أمريكيين من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية تحت الأرض في الأيام المقبلة.
وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي ترسَل فيها مجموعة حاملة الطائرات إلى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان ففي ذلك العام، تم إرسال حاملات الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وتيودور روزفلت ونيميتز ومجموعاتها الهجومية متعددة السفن في استعراض للقوة على خلفية تجارب كوريا الشمالية لصواريخ وأسلحة نووية.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ستعمل في المنطقة لما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها على علم بأن حاملة الطائرات في المياه الدولية لكنها امتنعت عن التعليق على التقارير لأنها من الأصول العسكرية الأمريكية.
وسبق وأن انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية الأمريكية بوصفها بأنها "بروفة حرب"، وقالت إنها تفاقم التوتر.
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