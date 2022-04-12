https://arabic.sputniknews.com/20220412/حركة-أمل-اللبنانية-تصدر-بيانا-تكشف-فيه-سبب-انفجار-مدينة-صيدا-1061111769.html

حركة "أمل" اللبنانية تصدر بيانا تكشف فيه سبب انفجار مدينة صيدا

حركة "أمل" اللبنانية تصدر بيانا تكشف فيه سبب انفجار مدينة صيدا

أصدرت حركة "أمل" اللبنانية بيانا كشفت فيه سبب الانفجار الذي وقع في مبنى ملاصق لمبنى بلدية ​بنعفول​ في قضاء صيدا، جنوبي لبنان. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار لبنان

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وقال المكتب الإعلامي المركزي في ​حركة "أمل​"، في البيان، إنه "قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 12 نيسان 2022، وقع إنفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية ​بنعفول​ الجنوبية- قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في ​كشافة الرسالة الإسلامية​".وأضاف: "أنه نتيجة لاحتكاك كهربائي، نشب حريق أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة".وتابع، أن الانفجار أدى إلى مقتل علي توفيق الرز، نجل رئيس البلدية توفيق الرز، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا".ووقع انفجار، فجر اليوم الثلاثاء، في مقر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي التابع لـ"حركة أمل" في بلدة بنعفول الجنوبية، أدى إلى وقوع قتيل و 7 جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة.من جانبه، قال النائب في البرلمان اللبناني عن "حركة أمل" أيوب حميد، إن الانفجار الذي وقع في بلدة بنفعول ناتج عن ماس كهربائي.وأضاف حميد، في تصريحات مع سبوتنيك، أن "المقر هو لكشافة الرسالة الإسلامية ويستعمل أيضاً لخدمة الدفاع المدني الرسالي في خدمة المواطنين من أبناء البلدة وخاصة خلال أزمة كورونا، التي كانت متفشية بشكل كبير على الأراضي اللبنانية، وهناك تخزين لعبوات غاز كانت تستخدم للذين يصابون بالكورونا خاصة عبوات الأوكسيجين، التي كانت حاجة ملحة بالنسبة للمصابين بالكورونا، والتي تتفاقم أحوالهم الصحية".وأشار حميد إلى أن "حيثيات الموضوع باختصار هو أنه حصل ماس كهربائي أصاب هذا المكان، الذي فيه مستودع لعبوات الأوكسيجين وحصل ما حصل وللأسف أدى إلى وقوع شهيد وعدد من الجرحى نسأل الله لهم الشفاء والرحمة لمن استشهد".

https://arabic.sputniknews.com/20220411/وكالة-مقتل-شخص-على-الأقل-وإصابة-3-في-انفجار-قرب-صيدا-بلبنان-1061097622.html

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