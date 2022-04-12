https://arabic.sputniknews.com/20220412/خبير-المنظمات-النازية-في-أوكرانيا-تحاول-باستمرار-احتجاز-المدنيين-في-سومي-1061122923.html

خبير: المنظمات النازية في أوكرانيا تحاول باستمرار احتجاز المدنيين في سومي

خبير: المنظمات النازية في أوكرانيا تحاول باستمرار احتجاز المدنيين في سومي

قال رئيس المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن المنظمات النازية المتشددة والإرهابية حاولت احتجاز عدد كبير في مدينة سومي منذ بداية الأحداث في أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T14:23+0000

2022-04-12T14:23+0000

2022-04-12T14:23+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأوضح: "لاحظنا الكثير من الطلاب الأجانب لاسيما الأفارقة الذين عبروا عن احتجاجاتهم عبر الفيديوهات والرسائل الصوتية، وكذلك حدث الأمر ذاته في مدينة خاركوف التي ليست بعيدة عن سومي".ولفت إلى أنهم "في مدينة ماريوبل احتجزوا طلابا وقباطنة على البواخر من دول بينها مصر وتركيا وأذربيجان واليونان للاحتفاظ بهم كدروع بشرية أو للمساومة إما مع القوات الروسية التي كانت تحاصرهم أو مع دولهم للضغط على روسيا مقابل تنازلات معينة، وهذا أسلوب يعتمدونه منذ بدء الأحداث، ولا يستغرب أن يكرروا هذا مرارا".وأكد أن "الصحفيين كانوا يعرفون سابقا الأحداث وطبيعتها وانتقلوا لتصوير أفلام مزيفة لما يصفونهم بالقتلى والجرحى يتهمون بها روسيا، وذلك كما كانوا يفعلون دائما في دونيتسك ولوغانسك لمدة ثماني سنوات".وأشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إلى أن النازيين الأوكرانيين يحاصرون 76 سفينة أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية، لافتا إلى أن خطر القصف والألغام الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية لا يسمحان للسفن بالملاحة بحرّية في عرض البحر.كما أعلنت وزارة الدفاع أن نظام كييف يحضّر برعاية بريطانية لتلفيقات جديدة على مراحل، واتهام الجيش الروسي "بمعاملة المدنيين بوحشية" في مقاطعة سومي جنوبي أوكرانيا. وذلك بمساهمة وسائل الإعلام الغربية، التي ستبدأ في نسج صورة مزيفة في المستقبل القريب لإثارة الخوف من روسيا على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تتطور في أوروبا. هذا وسلّمت موسكو الأمم المتحدة بيانات حول فبركات تعمل كييف على إعدادها.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/موسكو-النازيون-الجدد-في-أوكرانيا-يحتجزون-نحو-7-آلاف-أجنبي-كرهائن-ودروع-بشرية-1060322462.html

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