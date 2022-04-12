https://arabic.sputniknews.com/20220412/خبير-يوضح-كيفية-القضاء-على-إس-300-في-أوكرانيا-1061099137.html
خبير يوضح كيفية القضاء على "إس-300" في أوكرانيا
خبير يوضح كيفية القضاء على "إس-300" في أوكرانيا
أعلن خبير تفاصيل القضاء على وسائط الدفاع الجوي "إس-300" التي سلّمتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T05:25+0000
2022-04-12T05:25+0000
2022-04-12T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061099110_0:1:1799:1012_1920x0_80_0_0_89776ccb4c4cb843f0ccbf2ee00028a1.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس (12/04/2022)، أن أنظمة "إس-300" تم تدميرها في قصف شنته صواريخ "كاليبر" على منشأة عسكرية سرية جنوب مدينة دنيبروبتروفسك.وأوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن مكان وجود وسائط الدفاع الجوي السوفيتية الصنع من طراز "إس-300" تم تحديده بعدما تمكنت الاستخبارات الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية من رصد تنقلها في الأراضي الأوكرانية.وأفاد أن منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من خلال تجريد قوات نظام الحكم الأوكراني من الأسلحة التي تستخدمها في هجمات تستهدف مدنا وبلدات تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتخليص أوكرانيا من النازية، يقومون بتحديد مكان وجود المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة الأقمار الصناعية ومن خلال التنصت على المكالمات الصوتية.وأشار إلى أن نظام "إس-300" شيء كبير جدا إذ يحتوي على عدة عربات، ولذلك فإن إخفاء تنقُّله أمر صعب.وتمت متابعة تنقل بطارية صواريخ "إس-300" إلى دنيبروبتروفسك بواسطة الطائرات المسيرة، وفقا للخبير.وتم تدميرها بصواريخ "كاليبر" بعد أن تأكدت الاستخبارات من عدم وجود المنشآت المدنية في مكان وجودها.ووفق الخبير، تم القضاء على أربعة قواذف لصواريخ "إس-300".وذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية، في 8 أبريل/نيسان، نقلا عن رئيس وزراء سلوفاكيا أن منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات وصلت إلى أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي. وتم القضاء عليها في العاشر من أبريل وهو ما رفض رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، تصديقه وفقا لإفادة صحيفة "برافدا" السلوفاكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061099110_161:0:1510:1012_1920x0_80_0_0_83d75e4f4cc23792e119bac20f13f905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير يوضح كيفية القضاء على "إس-300" في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن خبير تفاصيل القضاء على وسائط الدفاع الجوي "إس-300" التي سلّمتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس (12/04/2022)، أن أنظمة "إس-300" تم تدميرها في قصف شنته صواريخ "كاليبر" على منشأة عسكرية سرية جنوب مدينة دنيبروبتروفسك.
وأوضح
الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن مكان وجود وسائط الدفاع الجوي السوفيتية الصنع من طراز "إس-300" تم تحديده بعدما تمكنت الاستخبارات الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية من رصد تنقلها في الأراضي الأوكرانية.
وأفاد أن منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من خلال تجريد قوات نظام الحكم الأوكراني من الأسلحة التي تستخدمها في هجمات تستهدف مدنا وبلدات تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتخليص أوكرانيا من النازية، يقومون بتحديد مكان وجود المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة الأقمار الصناعية ومن خلال التنصت على المكالمات الصوتية.
وأشار إلى أن نظام "إس-300" شيء كبير جدا إذ يحتوي على عدة عربات، ولذلك فإن إخفاء تنقُّله أمر صعب.
وتمت متابعة تنقل بطارية صواريخ "إس-300" إلى دنيبروبتروفسك بواسطة الطائرات المسيرة، وفقا للخبير.
وتم تدميرها بصواريخ "كاليبر" بعد أن تأكدت الاستخبارات من عدم وجود المنشآت المدنية في مكان وجودها.
ووفق الخبير، تم القضاء على أربعة قواذف لصواريخ "إس-300".
وذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية، في 8 أبريل/نيسان، نقلا عن رئيس وزراء سلوفاكيا أن منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات وصلت إلى أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي. وتم القضاء عليها في العاشر من أبريل وهو ما رفض رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، تصديقه وفقا
لإفادة صحيفة "برافدا" السلوفاكية.