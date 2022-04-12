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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220412/خبير-يوضح-كيفية-القضاء-على-إس-300-في-أوكرانيا-1061099137.html
خبير يوضح كيفية القضاء على "إس-300" في أوكرانيا
خبير يوضح كيفية القضاء على "إس-300" في أوكرانيا
أعلن خبير تفاصيل القضاء على وسائط الدفاع الجوي "إس-300" التي سلّمتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T05:25+0000
2022-04-12T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس (12/04/2022)، أن أنظمة "إس-300" تم تدميرها في قصف شنته صواريخ "كاليبر" على منشأة عسكرية سرية جنوب مدينة دنيبروبتروفسك.وأوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن مكان وجود وسائط الدفاع الجوي السوفيتية الصنع من طراز "إس-300" تم تحديده بعدما تمكنت الاستخبارات الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية من رصد تنقلها في الأراضي الأوكرانية.وأفاد أن منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من خلال تجريد قوات نظام الحكم الأوكراني من الأسلحة التي تستخدمها في هجمات تستهدف مدنا وبلدات تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتخليص أوكرانيا من النازية، يقومون بتحديد مكان وجود المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة الأقمار الصناعية ومن خلال التنصت على المكالمات الصوتية.وأشار إلى أن نظام "إس-300" شيء كبير جدا إذ يحتوي على عدة عربات، ولذلك فإن إخفاء تنقُّله أمر صعب.وتمت متابعة تنقل بطارية صواريخ "إس-300" إلى دنيبروبتروفسك بواسطة الطائرات المسيرة، وفقا للخبير.وتم تدميرها بصواريخ "كاليبر" بعد أن تأكدت الاستخبارات من عدم وجود المنشآت المدنية في مكان وجودها.ووفق الخبير، تم القضاء على أربعة قواذف لصواريخ "إس-300".وذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية، في 8 أبريل/نيسان، نقلا عن رئيس وزراء سلوفاكيا أن منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات وصلت إلى أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي. وتم القضاء عليها في العاشر من أبريل وهو ما رفض رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، تصديقه وفقا لإفادة صحيفة "برافدا" السلوفاكية.
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رصد عسكري

خبير يوضح كيفية القضاء على "إس-300" في أوكرانيا

05:25 GMT 12.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورصواريخ "كاليبر" و"باستيون" تضرب مواقع الجيش الأوكراني
صواريخ كاليبر وباستيون تضرب مواقع الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلن خبير تفاصيل القضاء على وسائط الدفاع الجوي "إس-300" التي سلّمتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس (12/04/2022)، أن أنظمة "إس-300" تم تدميرها في قصف شنته صواريخ "كاليبر" على منشأة عسكرية سرية جنوب مدينة دنيبروبتروفسك.
وأوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن مكان وجود وسائط الدفاع الجوي السوفيتية الصنع من طراز "إس-300" تم تحديده بعدما تمكنت الاستخبارات الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية من رصد تنقلها في الأراضي الأوكرانية.
وأفاد أن منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من خلال تجريد قوات نظام الحكم الأوكراني من الأسلحة التي تستخدمها في هجمات تستهدف مدنا وبلدات تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتخليص أوكرانيا من النازية، يقومون بتحديد مكان وجود المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة الأقمار الصناعية ومن خلال التنصت على المكالمات الصوتية.
وأشار إلى أن نظام "إس-300" شيء كبير جدا إذ يحتوي على عدة عربات، ولذلك فإن إخفاء تنقُّله أمر صعب.
وتمت متابعة تنقل بطارية صواريخ "إس-300" إلى دنيبروبتروفسك بواسطة الطائرات المسيرة، وفقا للخبير.
وتم تدميرها بصواريخ "كاليبر" بعد أن تأكدت الاستخبارات من عدم وجود المنشآت المدنية في مكان وجودها.
ووفق الخبير، تم القضاء على أربعة قواذف لصواريخ "إس-300".
وذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية، في 8 أبريل/نيسان، نقلا عن رئيس وزراء سلوفاكيا أن منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات وصلت إلى أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي. وتم القضاء عليها في العاشر من أبريل وهو ما رفض رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، تصديقه وفقا لإفادة صحيفة "برافدا" السلوفاكية.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
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