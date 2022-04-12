https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيسة-سلوفاكيا-توافق-على-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-ميغ-29-في-حال-توفر-بدائل-مناسبة-1061125533.html
رئيسة سلوفاكيا توافق على تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" في حال توفر "بدائل مناسبة"
رئيسة سلوفاكيا توافق على تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" في حال توفر "بدائل مناسبة"
دعمت الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا نقل مقاتلات من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا إذا تم توفير "بدائل مناسبة" للقوات الجوية السلوفاكية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:48+0000
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وأوضحت شابوتوفا، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "بداية يجب الوفاء بالشرط الذي كان ساري المفعول أثناء نقل نظام الدفاع الجوي إس-300 (إلى أوكرانيا)، وهو ضمان أمن مجالنا الجوي، ولا سيما في الاتصال مع حلفائنا".وأردفت شابوتوفا: "في هذه الحالة، أعتقد أنه من الطبيعي والصحيح النظر في هذا النوع من المساعدة فيما يتعلق بطائرة ميغ 29، إذا أبدى الجانب الأوكراني اهتمامًا بهذا الأمر".وأعلنت دولة سلوفاكيا عن نيتها بيع وتسليم أوكرانيا أسلحة إضافية، بينها مدافع هاوتزر ذاتية الحركة، وعدد من الطائرات الحربية.وجاء هذا على لسان وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، في 10 نيسان/أبريل، خلال مقابلة على التلفزيون السلوفاكي، قال خلالها إن "سلوفاكيا تتفاوض مع أوكرانيا بشأن احتمال بيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "زوزانا".وأضاف ناجي قائلا: "كما نتفاوض أيضًا بشأن الإصلاح المحتمل للمركبات القتالية الأوكرانية ودبابات تي-72 وتي-52 المتضررة، حيث يمكن إصلاحها وإعادتها إلى أوكرانيا".كما أشار ناجي إلى أن مسألة وإمكانية تسليم مقاتلات من طراز "ميغ 29" السوفيتية القديمة لأوكرانيا معقولة.وشدد وزير الدفاع السلوفاكي على أنه "كلما اتخذنا قرارًا سريعًا بشأن الطائرات كان ذلك أفضل''.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/خبير-يوضح-كيفية-القضاء-على-إس-300-في-أوكرانيا-1061099137.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
رئيسة سلوفاكيا توافق على تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" في حال توفر "بدائل مناسبة"
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دعمت الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا نقل مقاتلات من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا إذا تم توفير "بدائل مناسبة" للقوات الجوية السلوفاكية.
وأوضحت شابوتوفا، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "بداية يجب الوفاء بالشرط الذي كان ساري المفعول أثناء نقل نظام الدفاع الجوي إس-300 (إلى أوكرانيا)، وهو ضمان أمن مجالنا الجوي، ولا سيما في الاتصال مع حلفائنا".
وأردفت شابوتوفا: "في هذه الحالة، أعتقد أنه من الطبيعي والصحيح النظر في هذا النوع من المساعدة فيما يتعلق بطائرة ميغ 29، إذا أبدى الجانب الأوكراني اهتمامًا بهذا الأمر".
وأعلنت دولة سلوفاكيا عن نيتها بيع وتسليم أوكرانيا أسلحة إضافية، بينها مدافع هاوتزر ذاتية الحركة، وعدد من الطائرات الحربية.
وجاء هذا على لسان وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، في 10 نيسان/أبريل، خلال مقابلة على التلفزيون السلوفاكي، قال خلالها إن "سلوفاكيا تتفاوض مع أوكرانيا بشأن احتمال بيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "زوزانا".
وأضاف ناجي
قائلا: "كما نتفاوض أيضًا بشأن الإصلاح المحتمل للمركبات القتالية الأوكرانية ودبابات تي-72 وتي-52 المتضررة، حيث يمكن إصلاحها وإعادتها إلى أوكرانيا".
كما أشار ناجي إلى أن مسألة وإمكانية تسليم مقاتلات من طراز "ميغ 29" السوفيتية القديمة لأوكرانيا معقولة.
وشدد وزير الدفاع السلوفاكي على أنه "كلما اتخذنا قرارًا سريعًا بشأن الطائرات كان ذلك أفضل''.