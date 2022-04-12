https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيسي-إيران-تصدر-النفط-اليوم-بسهولة-1061101502.html

رئيسي: إيران تصدر النفط اليوم بسهولة

رئيسي: إيران تصدر النفط اليوم بسهولة

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن حكومته عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود، قائلا: "إننا نصدر النفط اليوم بسهولة". 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T07:14+0000

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2022-04-12T07:14+0000

أخبار إيران

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وقال رئيسي، خلال لقائه مجموعة من ذاكري مناقب أهل البيت، إنه "في الوقت الذي كان يتم بيع النفط في الماضي رهنا بتوقيع عقود مختلفة، فإننا اليوم نصدره بسهولة، وثبت من خلال ذلك بأنه لو توفرت الإرادة الجادة لعمل ما، فلا عائق يمكنه الوقوف أمام البلاد".وأضاف: "نتولى اليوم مهمة جسيمة لتنمية البلاد وازدهارها وحل مشاكل الناس"، متابعا: "لقد وعدنا بحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية وأن الحكومة عازمة على اتخاذ الخطوات على هذا الطريق".وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أخيرا، أن بلاده أبرمت عقودا جديدة في قطاع النفط بقيمة 16.5 مليار دولار في الأشهر السبعة الماضية.وحسب وكالة أنباء "فارس"، قال أوجي، إن العقود المبرمة تعادل عدة مرات قيمة العقد الذي أبرم سابقا مع "توتال" الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي والذي لم يصل إلى نتيجة.وأشار الوزير الإيراني إلى أن العقود أبرمت مع شركات محلية وأجنبية، ولا يمكن تسميتها نظرا لظروف العقوبات التي فرضت على بلاده، لافتا إلى أن دبلوماسية الطاقة التي تتبعها طهران تشهد انتعاشة في ظل الحكومة الحالية.وكانت شركة "توتال" العالمية انسحبت من إيران ولم تف بالتزاماتها وعقودها مع طهران، وذلك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادتها العقوبات الشاملة عام 2018 على إيران.

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