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https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-ألمانيا-عودة-العلاقات-الطبيعية-مع-روسيا-مستحيلة-في-عهد-بوتين--1061127427.html
رئيس ألمانيا: عودة "العلاقات الطبيعية" مع روسيا مستحيلة في عهد بوتين
رئيس ألمانيا: عودة "العلاقات الطبيعية" مع روسيا مستحيلة في عهد بوتين
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه من المستحيل العودة إلى العلاقات الطبيعية مع روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:33+0000
2022-04-12T15:33+0000
العالم
روسيا
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وقال شتاينماير في إفادة صحفية في وارسو: "هذه الحرب ستتطلب لفترة طويلة دعمنا وقدرتنا على الدفاع واستعدادنا لتحمل العبء"، مضيفا أنه في الوقت الحالي هناك شيء واحد واضح ، "العودة إلى الحياة الطبيعية مع روسيا. في عهد بوتين أمر مستحيل ".ودعا إلى توثيق والتحقيق في "جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، ومحاسبة المجرمين والمسؤولين سياسياً".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن روسيا ترفض رفضا قاطعا اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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رئيس ألمانيا: عودة "العلاقات الطبيعية" مع روسيا مستحيلة في عهد بوتين

15:33 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه من المستحيل العودة إلى العلاقات الطبيعية مع روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال شتاينماير في إفادة صحفية في وارسو: "هذه الحرب ستتطلب لفترة طويلة دعمنا وقدرتنا على الدفاع واستعدادنا لتحمل العبء"، مضيفا أنه في الوقت الحالي هناك شيء واحد واضح ، "العودة إلى الحياة الطبيعية مع روسيا. في عهد بوتين أمر مستحيل ".
ودعا إلى توثيق والتحقيق في "جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، ومحاسبة المجرمين والمسؤولين سياسياً".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن روسيا ترفض رفضا قاطعا اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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