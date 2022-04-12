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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-الدوما-يدعو-إلى-حرمان-المشاركين-في-أعمال-مسرحية-من-إخراج-الناتو-من-الجنسية-الروسية-1061103974.html
رئيس الدوما يدعو إلى حرمان المشاركين في "أعمال مسرحية من إخراج الناتو" من الجنسية الروسية
رئيس الدوما يدعو إلى حرمان المشاركين في "أعمال مسرحية من إخراج الناتو" من الجنسية الروسية
شدد رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) على ضرورة حظر دخول مَن يشارك في "أعمال مسرحية" يخرجها الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى الأراضي الروسية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:00+0000
2022-04-12T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي، تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن إحدى موظفات التلفزيون الروسي السابقات حصلت على وظيفة في صحيفة "دي ويلت" الألمانية، إن الغالبية العظمى من المواطنين يؤيدون العملية العسكرية التي تنفذها روسيا لحماية الناس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات متواصلة من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني، ولكن هناك مَن يتصرف تصرف الخائن.وأوضح عبر حسابه في "تلغرام" أن هؤلاء يزعمون أنهم يعبرون عن آرائهم الشخصية، ولكن الواقع أنهم يشاركون في "أعمال مسرحية يخرجها أحد الأعضاء في حلف الناتو".وأكد أن دستور روسيا لا يتضمن إجراءات إسقاط الجنسية وحظر دخول البلد، وكشف أنه يرى أن من الضروري أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات ضد المشاركين في "أعمال مسرحية يُخرجها الناتو".
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رئيس الدوما يدعو إلى حرمان المشاركين في "أعمال مسرحية من إخراج الناتو" من الجنسية الروسية

08:00 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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شدد رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) على ضرورة حظر دخول مَن يشارك في "أعمال مسرحية" يخرجها الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى الأراضي الروسية.
وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي، تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن إحدى موظفات التلفزيون الروسي السابقات حصلت على وظيفة في صحيفة "دي ويلت" الألمانية، إن الغالبية العظمى من المواطنين يؤيدون العملية العسكرية التي تنفذها روسيا لحماية الناس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات متواصلة من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني، ولكن هناك مَن يتصرف تصرف الخائن.
وأوضح عبر حسابه في "تلغرام" أن هؤلاء يزعمون أنهم يعبرون عن آرائهم الشخصية، ولكن الواقع أنهم يشاركون في "أعمال مسرحية يخرجها أحد الأعضاء في حلف الناتو".
وأكد أن دستور روسيا لا يتضمن إجراءات إسقاط الجنسية وحظر دخول البلد، وكشف أنه يرى أن من الضروري أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات ضد المشاركين في "أعمال مسرحية يُخرجها الناتو".
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
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