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https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-الوزراء-الباكستاني-نرغب-بعلاقات-قائمة-على-السلام-مع-الهند-1061110610.html
رئيس الوزراء الباكستاني: نرغب بعلاقات قائمة على السلام مع الهند
رئيس الوزراء الباكستاني: نرغب بعلاقات قائمة على السلام مع الهند
عبر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم لثلاثاء، عن رغبة إسلام آباد في إقامة علاقات مبنية على السلام والتعاون مع الهند. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:40+0000
2022-04-12T10:40+0000
العالم
باكستان
البرلمان
رئيس الوزراء
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وشكر شهباز شريف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نظيره الهندي ناريندرا مودي، على تهنئته إياه لتوليه منصب رئاسة الوزراء، مؤكدا على الحل السلمي للعديد من الخلافات القائمة بين البلدين، بما فيها قضية جامو وكشمير.وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق، إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده.أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، أمس الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/رئيس-الوزراء-الباكستاني-الجديد-سأطالب-بفتح-تحقيق-حول-تصريحات-عمران-خان-1061074998.html
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العالم, باكستان, البرلمان, رئيس الوزراء

رئيس الوزراء الباكستاني: نرغب بعلاقات قائمة على السلام مع الهند

10:40 GMT 12.04.2022
© REUTERS / Press Information Department رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف يتحدث بعد فوزه في تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان، 11 أبريل 2022.
رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف يتحدث بعد فوزه في تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان، 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Press Information Department
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عبر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم لثلاثاء، عن رغبة إسلام آباد في إقامة علاقات مبنية على السلام والتعاون مع الهند.
وشكر شهباز شريف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نظيره الهندي ناريندرا مودي، على تهنئته إياه لتوليه منصب رئاسة الوزراء، مؤكدا على الحل السلمي للعديد من الخلافات القائمة بين البلدين، بما فيها قضية جامو وكشمير.
وتابع: "علينا التركيز على تأسيس السلام وتعزيز النهضة الاجتماعية الاقتصادية لشعبنا".
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق، إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده.
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان
أمس, 12:31 GMT
أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، أمس الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.
وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.
وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
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