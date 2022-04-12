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https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-حزب-نمساوي-ينتقد-المستشار-لعدم-مناقشته-إمدادات-الطاقة-خلال-اجتماعه-مع-بوتين-1061129565.html
رئيس حزب نمساوي ينتقد المستشار لعدم مناقشته "إمدادات الطاقة" خلال اجتماعه مع بوتين
رئيس حزب نمساوي ينتقد المستشار لعدم مناقشته "إمدادات الطاقة" خلال اجتماعه مع بوتين
انتقد رئيس حزب الحرية النمساوي المعارض، هربرت كيكل، المستشار النمساوي كارل نهامر لعدم مناقشة قضية إمدادات الطاقة في البلاد خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T16:52+0000
2022-04-12T16:52+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وصرح كيكل: "لم يذكر كلمة واحدة عن محادثات السلام المحتملة، ولا كلمة واحدة عن مستقبل إمدادات الطاقة إلينا، ولكن مجرد بكلمات جوفاء، مثل منفتحة، وصعبة، ومباشرة للغاية".وأضاف كيكل في بيان: "لدي انطباع بأن نهامر كان ملتزمًا فقط بتقديم نفسه على أنه رجل مفتول العضلات، وصرف الانتباه عن المشاكل السياسية الداخلية المحزنة لحزب الشعب النمساوي (الذي يرأسه نهامر)".وأعلنت وسائل إعلام نمساوية أن الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر في قصر الكرملين بموسكو استمر لمدة 90 دقيقة.وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.ونقلت الصحيفة عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم 10 نيسان/أبريل، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بيسكوف-لقاء-بوتين-مع-المستشار-النمساوي-كان-قصيرا-وفقا-لمعايير-الفترة-الأخيرة-1061093816.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس حزب نمساوي ينتقد المستشار لعدم مناقشته "إمدادات الطاقة" خلال اجتماعه مع بوتين

16:52 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Alexei Danichevبرلمان النمسا
برلمان النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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انتقد رئيس حزب الحرية النمساوي المعارض، هربرت كيكل، المستشار النمساوي كارل نهامر لعدم مناقشة قضية إمدادات الطاقة في البلاد خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وصرح كيكل: "لم يذكر كلمة واحدة عن محادثات السلام المحتملة، ولا كلمة واحدة عن مستقبل إمدادات الطاقة إلينا، ولكن مجرد بكلمات جوفاء، مثل منفتحة، وصعبة، ومباشرة للغاية".
وأضاف كيكل في بيان: "لدي انطباع بأن نهامر كان ملتزمًا فقط بتقديم نفسه على أنه رجل مفتول العضلات، وصرف الانتباه عن المشاكل السياسية الداخلية المحزنة لحزب الشعب النمساوي (الذي يرأسه نهامر)".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: لقاء بوتين مع المستشار النمساوي كان قصيرا وفقا لمعايير الفترة الأخيرة
أمس, 18:51 GMT
وأعلنت وسائل إعلام نمساوية أن الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر في قصر الكرملين بموسكو استمر لمدة 90 دقيقة.
وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.
ونقلت الصحيفة عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".
ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم 10 نيسان/أبريل، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
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