https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-روسكوسموس-يؤكد-لبوتين-بناء-قاعدة-فوستوتشني-الفضائية-دون-إمدادات-خارجية-1061130235.html

رئيس "روسكوسموس" يؤكد لبوتين بناء قاعدة "فوستوتشني" الفضائية دون "إمدادات خارجية"

رئيس "روسكوسموس" يؤكد لبوتين بناء قاعدة "فوستوتشني" الفضائية دون "إمدادات خارجية"

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع رئيس المؤسسة الروسية للفضاء (روسكوزموس)، دميتري روغوزين، خلال زيارة عمل لمنطقة أمور. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T17:04+0000

2022-04-12T17:04+0000

2022-04-12T17:15+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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وأبلغ روغوزين بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه "أثناء إنشاء قاعدة فوستوشني الفضائية، تمكنوا من التخلي تمامًا عن الإمدادات من الخارج".وأضاف روغوزين: "كانت لدينا نقطة ضعف واحدة، وهي ما يسمى بأسطوانات الغاز المضغوط، والتي اشتريناها ذات مرة من كوريا الجنوبية، ولكنني أفيد بأنه في منطقة نيجني نوفغورود، أنشأنا بالكامل خط إنتاج أسطوانات مماثلة، فلقد استبدلنا الواردات هنا بالكامل".ووفقا لروغوزين، فمن جميع النواحي الأخرى، فيما يتعلق بصناعات الفضاء، لا توجد مشاكل.وأشار روغوزين أيضًا إلى إنه تمكن من شراء "معدات لحام عالية التقنية" من شركة "تشوفاش" لإنشاء صاروخ سويوز-5 الجديد.وقال الرئيس بوتين إن "العقوبات الأمريكية على صناعة الفضاء الروسية هي محاولة للحد من تطور روسيا".وخلال الاجتماع، تحدث روغوزين مع بوتين حول العقوبات الأمريكية على قطع غيار الصواريخ الروسية، وعلى الشركات الروسية.وقال بوتين "إنها مجرد محاولة لكبح التنمية، هذا كل ما في الأمر".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، 12 نيسان/أبريل، أن موسكو "ستنفذ كل الخطط في قطاع الفضاء، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية".وقال بوتين في كلمة بمناسبة "عيد رواد الفضاء"، اليوم الثلاثاء: "تأمرنا رغبة أجدادنا في المضي قدمًا بالرغم من أي صعوبات وأي محاولات تمنعنا في هذه الحركة من الخارج. بالتأكيد سننفذ جميع الخطط باستمرار وإصرار".وأضَاف بوتين: "سنستمر في إنشاء جيل جديد من سفن النقل وتقنيات الطاقة الفضائية النووية، حيث لدينا بالتأكيد ميزة جيدة جدًا وواضحة تمامًا. لنستأنف البرنامج القمري".

https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-يعد-لوكاشينكو-بتقليده-رتبة-عقيد-1061121115.html

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فلاديمير بوتين, روسيا