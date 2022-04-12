https://arabic.sputniknews.com/20220412/راموس-يكشف-مستقبله-مع-باريس-سان-جرمان-والموعد-المحتمل-لاعتزاله-كرة-القدم-1061108976.html
راموس يكشف مستقبله مع باريس سان جرمان والموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم
راموس يكشف مستقبله مع باريس سان جرمان والموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم
كشف الإسباني سيرخيو راموس، مستقبله مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي، والمدة التي يتوقع قضاءها في صفوف النادي الباريسي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:00+0000
2022-04-12T10:00+0000
2022-04-12T10:00+0000
أخبار نادي ريال مدريد
نادي باريس سان جيرمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053911327_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2318726331d3ca638a41b522fd2f395c.jpg
وقال راموس، في حديث مع منصة "برايم فيديو"، التي تنقل مباريات الدوري الفرنسي، إنه "يرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة"، مضيفا: "وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى".وتابع راموس، الذي لعب بألوان ريال مدريد بين 2005 و2021: "طالما أنا قادر على الصمود بدنيا، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزا".وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن تعاقده مع الإسباني سيرخيو راموس، حتى عام 2023.ونشر النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت مقطع فيديو ترحيبي بقائد ريال مدريد السابق وباللغتين الإسبانية والإنجليزية. وارتبط اسم راموس بنادي باريس سان جيرمان منذ قرابة العام، وخصوصا بعد أن ساءت العلاقة مع رئيس ناديه السابق، فلورنتينو بيريز.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053911327_253:0:2920:2000_1920x0_80_0_0_185efd42be80dc37548a3fca35cd5518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان
راموس يكشف مستقبله مع باريس سان جرمان والموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم
تابعنا عبر
كشف الإسباني سيرخيو راموس، مستقبله مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي، والمدة التي يتوقع قضاءها في صفوف النادي الباريسي.
وقال راموس، في حديث مع منصة "برايم فيديو"، التي تنقل مباريات الدوري الفرنسي، إنه "يرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة"، مضيفا: "وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى".
وتابع راموس، الذي لعب بألوان ريال مدريد بين 2005 و2021: "طالما أنا قادر على الصمود بدنيا، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزا".
وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن تعاقده مع الإسباني سيرخيو راموس
، حتى عام 2023.
ونشر النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت مقطع فيديو ترحيبي بقائد ريال مدريد السابق وباللغتين الإسبانية والإنجليزية. وارتبط اسم راموس بنادي باريس سان جيرمان منذ قرابة العام، وخصوصا بعد أن ساءت العلاقة مع رئيس ناديه السابق، فلورنتينو بيريز.